«Фото с языком»: поведение дочери Игоря Николаева стало причиной скандала в сети

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Анна Васильева
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Артист встал на защиту своей юной наследницы и попросил всех хейтеров отписаться от него.

Фото, видео: www.globallookpress / Alexander Keltik; instagram @igor_nikolaev_music

Народный артист России Игорь Николаев опубликовал на своей странице в Instagram фото младшей дочери, которое вызвало бурю споров среди подписчиков в комментариях.

Поводом для скандала стал снимок, на котором юная Вероника с подругой показывают в камеру языки. Казалось бы — обычная детская шалость. Но фолловеры Николаева ее не оценили и сделали ребенку замечание.

«Я считаю, что показывать язык в кадре — некрасиво как-то, а если это фото для себя любительское, зачем выкладывать на всеобщее обозрение! Я тоже присоединяюсь к этому замечанию, и очень осуждаю нетактичный ответ известного человека»;

«С этими высунутыми языками… Некрасивые дети»;

«Очень грубо», — написали пользователи сети.

Instagram @igor_nikolaev_music

Николаев не дал пятилетнюю дочь в обиду. Он попросил всех хейтеров, которые недовольны его ребенком и контентом удалиться.

«Этот пост в поддержку моей дочки Вероники, добрейшей и воспитаннейшей девочки, которая в компании со столь же прекрасной девочкой Агнесс играла и баловалась с телефоном (см. предыдущий пост). Убедительно прошу подписчиков, осуждающих поведение моей дочери и ее подруги, немедленно от меня отписаться (давно хотел вас об этом попросить), так как мне не важно количество подписчиков, а важно их качество», — написал он под фото, на котором сам высунул язык.

Николаев предложил тем, кто не считает себя ханжами, самим опубликовать в социальных сетях фото с языком. Он даже придумал соответствующий хэштег, который нужно ставить под снимком.

Instagram @igor_nikolaev_music

У Игоря Николаева две дочери — старшая, Юлия, от первого брака с его одноклассницей Еленой Кудряшевой, вторая — Вероника — родилась в 2015 году в союзе с Юлией Проскуряковой.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Николаева от первого брака перепутали на фото с его женой.

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