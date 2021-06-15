Жених Ксении Шойгу рассказал, как познакомился с отцом избранницы

Спортивный блогер Алексей Столяров рассказал, как познакомился со своим будущим тестем — министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Он намерен жениться на его младшей дочери Ксении, которая возглавляет Федерацию триатлона.

По словам Столярова, встреча состоялось в прошлом году на презентации его книги.

«Я сел дальше всех, все нормально. Презентация закончилось, Ксения идет к отцу, а потом я в какой-то момент слышу: меня зовут. Я понимаю, что это голос его. Подхожу. Пока я шел, мне казалось, что жизнь пронеслась мимо меня. Экстренно думал, что сказать. Подхожу и говорю: здравствуйте. А он сразу и очень позитивно говорит: „Это молодой человек моей дочери, познакомьтесь“», — поделился блогер в интервью Esquire.

ТАСС / Карпухин Сергей

Он вспоминает ту встречу, как теплую позитивную. Доброта Шойгу Столярову ему тогда очень импонировала.

К слову, Ксения и Алексей познакомились на одном из экстремальных забегов с препятствиями по пересеченной местности «Гонка героев». А в конце мая стало известно, что пара хочет заключить брак. Ранее 5-tv.ru писал, что Столяров раскрыл пол ребенка, которого они ждут с Шойгу.