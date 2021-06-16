«Не опускайте руки»: подписчики просят Казьмину не совершать необдуманных поступков

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Карина Исхакова
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Поклонники потерявшей нос экс-жены Андрея Аршавина обеспокоены состоянием бывшей модели. Накануне Алиса Казьмина опубликовала «прощальный пост», который шокировал ее фолловеров.

«Не опускайте руки»: подписчики просят Казьмину не совершать необдуманных поступков

Фото: Instagram @kazmina_alisia__mb

Последняя публикация на странице в Instagram Алисы Казьминой, в котором она будто бы прощается со своей семьей и поклонниками, потрясла интернет-пользователей.

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина, потерявшая нос, обратилась к фолловерам с посланием, полным искреннего отчаяния и безысходности, в котором она призналась, что у нее больше нет сил бороться. Подписчики всерьез забеспокоились за бывшую модель, они просят женщину подумать о детях и не совершать необдуманных поступков.

Instagram @kazmina_alisia__mb

«Вы не имеете права опускать руки! У вас дети!»;

«За что вы боретесь и куда направляете свой жизненный ресурс?! Вопрос риторический. Сил вам и ума!»;

«Алиса, поверьте, миллионы женщин еще в худшем положении, чем вы!»;

«Алиса, завтра новый день наступит и все будет по-другому! Держитесь, прошу вас!» — подбадривают комментаторы экс-супругу футболиста.

Подписчики Алисы подозревают, что экс-жена Аршавина проиграла своему бывшему мужу дом в суде и сейчас осталась совершенно без денежных средств. Как иначе объяснить такую быструю смену настроения фолловеры Казьминой не знают. Совсем недавно она была полна надежд вернуть свою прежнюю внешность, а сейчас просит прощения у своих близких за то, что не смогла победить болезнь и сохранить им достойную жизнь.

Алиса Казьмина попала в больницу из-за острого приступа перитонита, женщина пролежала несколько дней в коме и получила тяжелое аутоиммунное заболевание. В последствии лицо бывшей супруги Андрея Аршавина буквально начало гнить: сначала кончик, а затем и весь нос. Врачи смогли удалить омертвевшие ткани, но вернуть экс-модели прежнюю внешность медикам не удалось. И, судя по последним заявлениям Казьминой, она и сама потеряла все надежды увидеть в зеркале былую красотку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как экс-жена Аршавина поблагодарила Марию Погребеняк за поддержку. Супруга футболиста Павла Погребняка осудила экс-капитана сборной России за отказ оплатить лечение Алисы Казьминой.

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