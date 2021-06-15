«Простите меня»: потерявшая последнюю надежду Казьмина призналась, что больше не может бороться

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина обратилась к подписчикам в Instagram с посланием, полным искреннего отчаяния и безысходности. В нем она признается, что у нее опустились руки и больше нет сил бороться «ни за здоровье, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше».

«У меня больше нет сил. Сегодня они закончились. И силы, и воля, и терпение. Ничего не получается у меня, ни со здоровьем, ни с самой жизнью, я почти дохожу до двери, как она закрывается и сегодня закрылась последняя. Многие будут писать жертва, бумеранг, карма. Я за все грехи заплатила сполна. И просила прощения», — поделилась экс-супруга футболиста Андрея Аршавина.

Женщина говорит о том, что не может вернуть себе лицо, при этом у нее и ее детей забрали все. В то же время она просит прощения у своих близких за то, что не смогла победить болезнь и сохранить им достойную жизнь.

«Я уже стою на коленях, так случилось за два дня. И мне с них уже не подняться. Мои милые самые любимые детки, моя единственная бабушка и мамочка, простите меня за опустившиеся руки. Я дальше не могу идти вперед. Я не могу бороться против ветряных мельниц. Я уже год больна, с разрезанным лицом, без абсолютного здоровья, без сил», — изливает душу Казьмина.

Instagram @arshavina_alisia__mb

Также она благодарит подписчиков за искреннюю поддержку и предложения помощи, и сообщает, что на сегодня это ее последний пост.

Отчаянное послание Казьминой не на шутку перепугало ее поклонников. В комментариях люди признаются, что им было страшно читать откровения женщины, и призывают ее не сдаваться, не падать духом, а также помнить, что ей есть ради кого жить и бороться.

Несколько месяцев назад Алиса Казьмина практически лишилась носа. Сначала она попала в больницу из-за приступа острого перитонита, и после экстренно проведенной операции пролежала несколько дней в коме. В то же время у нее развилось тяжелое аутоиммунное заболевание, которое спровоцировало гниение сначала кончика, а потом и всего носа. Врачи удалили омертвевшие ткани, но былую внешность женщины вернуть не удалось.

Как сообщал 5-tv.ru, буквально вчера у экс-супруги известного футболиста было совсем другое, куда более радостное и бодрое настроение. В соцсети она поделилась с поклонниками новостью о том, что едет в Москву «за надеждой вернуть свое лицо». При этом она заявила, что отныне «больше никаких слез и уныния, только хороший настрой».