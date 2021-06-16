Актер Петр Красилов развелся с женой после 16 лет брака

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Рита Цветкова
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Три года назад супруга артиста Ирина Шебеко переехала в Лос-Анджелес. Отношения на расстоянии все же разрушили брак.

Актер Петр Красилов развелся с женой после 16 лет брака

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актер Петр Красилов, известный по многочисленным ролям в отечественных сериалах, развелся со второй женой Ириной Шебеко после 16 лет брака.

Три года назад артист рассказал журналистам, что его избранница переехала жить в Лос-Анджелес, США, чтобы выучиться на фотографа. Вместе с мамой улетела за океан и дочь Красилова Александра. Оставшийся в столице в одиночестве актер сетовал, что видит родных теперь редко — только во время школьных каникул.

Безусловно, необычное заявление Красилова спровоцировало массу слухов, в основном о расставании. Но сам артист уверял, что поддерживает с женой связь на расстоянии, и браку ничего не угрожает. Но, как выяснилось, разрыв все же произошел.

«Петя и Ира развелись совсем недавно. Ребята пытались спасти отношения. Но все же приняли решение расстаться», — цитирует Starhit.ru источника из окружения пары.

Ирина Шебеко с дочкой Александрой и сейчас находятся в Штатах. Женщина исполнила мечту — фотографирует и принимает участие в съемках в качестве модели. Также пробует себя в сфере недвижимости, работает риэлтором.

У Петра Красилова также есть сын Иван от первой жены Натальи Селивановой. Как известно журналистам, после переезда Шебеко актер стал чаще видеться с наследником и общаться с экс-возлюбленной. Недопонимания и конфликты между ними остались в прошлом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Алла Пугачева и Филипп Киркоров о своем разводе первой рассказали Лолите Милявской.

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