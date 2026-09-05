«Увлекательный сериал»: Ксения Алферова о жизни после развода с Бероевым

Актриса Ксения Алферова верит в светлое будущее после развода с Егором Бероевым

В личной жизни актрисы и телеведущей Ксении Алферовой произошло немало перемен. После расставания с Егором Бероевым она учится жить одна и заботится о повзрослевшей дочери Евдокии. 48-летний бывший супруг актрисы женился на 22-летней балерине Анне Панкратовой, которая недавно объявила о беременности.

Кроме того, несколько дней назад Алферова пережила тяжелую утрату — ушла из жизни ее любимая бабушка Ксения Архиповна. Несмотря на череду тяжелых событий, артистка сохраняет внутреннюю опору и старается находить радость в каждом дне. В своем блоге она поделилась размышлениями о судьбе и умении доверять времени.

«Открыла глаза — за окном туман. Мягко и задумчиво все укутал вокруг. Что там впереди, за туманом? Ничего не видать. Честно? А мне и не хочется заглядывать, хочется с удовольствием, не торопясь, досмотреть увлекательный сериал под названием «Моя жизнь», — написала Алферова.

Она также призналась, что не хочет загадывать, «чем дело кончится и сердце успокоится», а мечтает лишь с любовью принимать все, что ее ждет в будущем. Она верит, что за туманом, окутавшим настоящее, кроется прекрасное будущее.

Егор Бероев и Анна Панкратова Булкин Сергей./ ТАСС

«И если ее (жизнь. — Прим. ред.) любить, она всегда отвечает взаимностью, как говорила моя бабушка. А она точно знала в этом толк! Я всегда стараюсь оставить солнце в своем сердце. С ним хорошо. Ловите, отражайте! Обнимаю, ваша Ксюша», — заключила 52-летняя ведущая.

«Ксения, спасибо за откровение. Читаю и верю каждому слову»;

«Какая вы красивая и чистая»;

«Вы — идеал женщины!» — поддержали ее поклонники в комментариях.

О разрыве Алферовой и Бероева стало известно в начале года. Сам актер позже пояснил, что фактическое расставание произошло еще в 2022-м, и они официально разведены. Он объявил, что с уважением относится к 20 годам, прожитым вместе, и желает экс-супруге Ксении «всего доброго». Анна Панкратова предпочитает не комментировать личную жизнь, в соцсетях она рассказывает о творчестве, в частности о премьере нового сериала, режиссером которого выступил — угадайте кто? Егор Бероев!

Ранее, писал 5-tv.ru, американский актер Брэд Питт рассказал о тяжелом периоде после развода с Анджелиной Джоли. Актер признался, что в тот момент у него появлялись суицидальные мысли, хотя раньше он никогда не сталкивался с подобным. Кроме того, после семи лет трезвости он снова начал иногда употреблять алкоголь, но старается контролировать этот процесс и не возвращаться к прежнему образу жизни.

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