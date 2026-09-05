«Увлекательный сериал»: Ксения Алферова о жизни после развода с Бероевым

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Артистка наблюдает, как ее бывший муж красуется на премьерах с молодой беременной избранницей, и переживает новую семейную трагедию.

Как живет Ксения Алферова о жизни после развода с Бероевым

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Ксения Алферова верит в светлое будущее после развода с Егором Бероевым

В личной жизни актрисы и телеведущей Ксении Алферовой произошло немало перемен. После расставания с Егором Бероевым она учится жить одна и заботится о повзрослевшей дочери Евдокии. 48-летний бывший супруг актрисы женился на 22-летней балерине Анне Панкратовой, которая недавно объявила о беременности.

Кроме того, несколько дней назад Алферова пережила тяжелую утрату — ушла из жизни ее любимая бабушка Ксения Архиповна. Несмотря на череду тяжелых событий, артистка сохраняет внутреннюю опору и старается находить радость в каждом дне. В своем блоге она поделилась размышлениями о судьбе и умении доверять времени.

«Открыла глаза — за окном туман. Мягко и задумчиво все укутал вокруг. Что там впереди, за туманом? Ничего не видать. Честно? А мне и не хочется заглядывать, хочется с удовольствием, не торопясь, досмотреть увлекательный сериал под названием «Моя жизнь», — написала Алферова.

Она также призналась, что не хочет загадывать, «чем дело кончится и сердце успокоится», а мечтает лишь с любовью принимать все, что ее ждет в будущем. Она верит, что за туманом, окутавшим настоящее, кроется прекрасное будущее.

текстЕгор Бероев и Анна ПанкратоваБулкин Сергей./ ТАСС

«И если ее (жизнь. — Прим. ред.) любить, она всегда отвечает взаимностью, как говорила моя бабушка. А она точно знала в этом толк! Я всегда стараюсь оставить солнце в своем сердце. С ним хорошо. Ловите, отражайте! Обнимаю, ваша Ксюша», — заключила 52-летняя ведущая.

«Ксения, спасибо за откровение. Читаю и верю каждому слову»;

«Какая вы красивая и чистая»;

«Вы — идеал женщины— поддержали ее поклонники в комментариях.

О разрыве Алферовой и Бероева стало известно в начале года. Сам актер позже пояснил, что фактическое расставание произошло еще в 2022-м, и они официально разведены. Он объявил, что с уважением относится к 20 годам, прожитым вместе, и желает экс-супруге Ксении «всего доброго». Анна Панкратова предпочитает не комментировать личную жизнь, в соцсетях она рассказывает о творчестве, в частности о премьере нового сериала, режиссером которого выступил — угадайте кто? Егор Бероев!

Ранее, писал 5-tv.ru, американский актер Брэд Питт рассказал о тяжелом периоде после развода с Анджелиной Джоли. Актер признался, что в тот момент у него появлялись суицидальные мысли, хотя раньше он никогда не сталкивался с подобным. Кроме того, после семи лет трезвости он снова начал иногда употреблять алкоголь, но старается контролировать этот процесс и не возвращаться к прежнему образу жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:10
Дипломатический десант Трампа: Уиткофф и Кушнер летят в Москву с предложением
0:50
Война за память о Диане: зачем Гарри на самом деле вернулся в Британию
0:35
«Увлекательный сериал»: Ксения Алферова о жизни после развода с Бероевым
0:20
Точка невозврата: Захарова заявила, что Киев не сможет уйти от обвинений в терроризме
0:01
Российская фигуристка Дзепка выиграла этап юниорской серии Гран-при в Бангкоке
23:40
Еще не приехал, но уже надоел: организаторы концерта Канье Уэста жалуются на усталость

Сейчас читают

В России хотят раздавать бесплатно участки под ИЖС
Долг Ромы Жукова по алиментам превысил десять миллионов рублей
Южнокорейский депутат учил русский язык по TikTok прямо во время заседания
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео