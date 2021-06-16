Астрологи уверены, что предрасположенность к богатству или бедности закладывается в человека в день его рождения — в зависимости о положения звезд в конкретный момент. Кто-то в течение всей жизни будет буквально притягивать деньги, другим же придется изрядно попотеть, чтобы заработать хотя бы на стабильно сытую жизнь. Однако финансового успеха может достичь каждый, главное знать, как действовать и в какой сфере развивать свои таланты.

Овен

Редкому Овну удается без труда заработать состояние. Нельзя сказать, что деньги их любят, прежде всего, потому что представители этого знака склонны к неожиданным и крупным тратам. Эти ребята любят заказать коктейль на всех присутствующих на вечеринке или заглянуть в автосалон с последствиями. Овны, которые осознают свой «грешок», имеют шанс привлечь удачу. Им нужно научиться копить деньги, или откладывать некоторые суммы на счет, с которого нельзя тут же снять средства. Есть и еще один способ — выбрать в спутники, например, Рака, чтоб контролировал.

Телец

Купюры и монетки прибывают в кошелек Тельцов, можно сказать, с энтузиазмом. Кроме того, представители этого астрологического символа денежки всем сердцем любят. Но и среди них попадаются заядлые транжиры. Кроме того, они не очень ответственны и чересчур доверчивы — в бизнесе им трудно, очень вероятны большие потери и неудачные вложения. Но шанс к концу жизни крепко встать на ноги весьма велик. Чтобы заработать действительно много, Тельцам нужно поменять работу менеджера среднего звена и бесстрашно обнажить свои амбиции. Расширьте границы восприятия, примените нестандартный метод — и карьерная лестница вам покорится.

Близнецы

Близнецы делятся на два типа, примерно в равном количестве под этим знаком рождаются и интеллектуалы-богатеи, и бестолковые финансисты. Последние не умеют даже рассчитать свою зарплату, чтобы хватило до следующей. Кроме того, они — мастера бросать деньги на ветер, в этом никто их не превосходит. Так что, если хотите быть обеспеченными, займитесь своим образованием, посетите полезные курсы, но главное — потом следуйте рекомендациям и держите себя в руках! Каждое дело нужно научиться доводить до конца, и результат не заставит себя ждать.

Рак

Ракам бедность не грозит. Представитель этого знака, перебивающийся с хлеба на воду — практически невозможная картина. Они настолько осторожны и внимательны, а также прагматичны, что буквально «обречены» на финансовую стабильность и благополучие. Они очень трогательно и уважительно относятся к деньгам, всегда пересчитывают сдачу и даже на чай оставляют не больше, чем требует вежливость. Им и советовать нечего!

Лев

Львы стремятся быть лучшими во всем — самыми красивыми, нарядными, богатыми и окруженными толпой воздыхателей. Страсть эта настолько сильна, что риска остаться бедным для такого человека практически не существует. Разве что это будут единичная случайность или последствие мирового кризиса, и то лишь временные. Амбиции просто не позволят Льву долго считать копейки, они обязательно вырвутся в лидеры снова. Щедрые траты привлекают в жизнь этих ребят еще большие суммы, но стоит быть очень осторожными с азартными играми!

Дева

Среди Дев — больше всех миллионеров, миллиардеров и исторических личностей из сферы бизнеса. Они талантливы и одарены особым складом ума — одна идея может в миг сделать их королями мира. Этот знак также весьма скуп, деньгами не разбрасывается. Астрологи рекомендуют делать упор на интеллектуальный труд, он приносил наибольшие дивиденды. Но с жадностью нужно бороться, то качество может принести много бед и конфликтов с близкими.

Весы

Весы к деньгам относятся легко. Они не сама цель, а средство получить удовольствие от жизни. Но работать эти товарищи не очень любят, поэтому предпочитают жить за счет более влиятельных и состоятельных любовников, а если повезет — супругов. Привлечь таких они умеют. Звезды советуют Весам озаботиться вопросом рисков. «Кормушка» в любой может иссякнуть или подать на развод. Так что хоть какой-то навык лучше заиметь, чтобы не голодать, пока ищешь следующего спонсора.

Скорпион

У Скорпионов перспективы хорошие изначально — главное не лениться и проявлять целеустремленность. Некоторые представители этого знака работают с таким остервенением, что смотреть страшно, но при этом зарабатывают так, что завидовать не стыдно. Они ловко используют свои связи, могут даже поступать непорядочно, лишь бы получить выгоду. Стрельцы также любят риск, и это качество может сыграть с ними злую шутку. Совет экспертов — всегда контролируйте процесс, избегайте сомнительных партнерств и будьте предусмотрительны. Семь раз отмерь, как говорится, потом отрежь.

Стрелец

Стрельцам часто везет в финансовом плане, они также вполне способны заработать состояние честным трудом. Но промотать все могут, глазом не моргнув. Встреченный вами случайно экс-миллионер в обносках и с последним рублем в кармане — скорее всего Стрелец. Сохранить и приумножить богатства вам помогут знания и надежные партнеры. Не жалейте времени на матчасть, в будущем информация может спасти вас от разорения. И вам тоже не помешает друг-Рак. А лучше муж или жена!

Козерог

Козероги презирают деньги, ведь эти хрустящие бумажки и блестящие монетки превращают порой людей в фанатиков или предателей. Тщеславные представители этого знака хотят быть достойными людьми, птицами большого полета и широкой души, так сказать. В ответ и деньги их слегка недолюбливают, пишет Аstrocentr.ru. Работать Козерогам приходится много и тяжело, чтобы позволить себе комфортную жизнь без нужды. Но трудиться они умеют. Астрологи рекомендуют отключить непродуктивную установку и проникнуться уважением к плебейским бумажкам. Верный настрой может творить чудеса, вот увидите!

Водолей

Для Водолеев даже составить план трат на неделю — архисложная задача. В детстве их учили считать, но толку от этого никакого. Они все время забывают заплатить за аренду жилья или не могут устоять перед дорогим костюмом или платьем. А потом есть нечего. Все потому, что Водолеи, как и Козероги, несерьезно относятся к деньгам. Им жизненно необходимо постоянно повышать финансовую грамотность, составлять списки и алгоритмы, желательно на бумаге, еще более желательно — постоянно освежать их в памяти. Только тотальный контроль и внимательность спасут ситуацию.

Рыбы

Часть представителей этого знака выбивается в люди, причем такие люди, к которым через три ряда охранников не подберешься. Среди российских миллионеров очень много представителей именно этого знака. Помимо таланта к зарабатыванию денег они обладают умением экономить, откладывать на цели, копить. Многие из этих ребят настоящие скряги, хотя ворочают баснословными суммами. Они из тех, кто не отстанет от должника, даже если заем был крошечный. Астрологи советуют Рыбам не экономить хотя бы на самых близких и не считать чужие заработки. Чуть ослабив хватку и открыв душу, вы станете очень счастливыми.

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