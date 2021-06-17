Дешево и не сердито: ТОП-3 советов от стилиста для образа на выпускной

Совсем скоро в России начнутся выпускные вечера. В преддверии главного школьного праздника эксперты «Авито» провели исследование и узнали, поменялся ли спрос на платья и сколько стоит выпускнице нарядиться на бал. Выяснилось, что интерес на покупку платьев в среднем увеличился на 25% в сравнении с 2019-м. В 2020-м он был рекордно низкий из-за отмененных выпускных на фоне пандемии коронавируса. Средняя цена изделия составила 2,5 тысячи рублей в 2021-м. Например, в Санкт-Петерубрге платье на выпускной вечер можно купить всего за две тысячи рублей, а спрос вырос на 40%. В Москве цифра составила всего 9%. Значительно возрос интерес к приобретению платьев в Кирове, Тольятти, Иркутске, Набережных Челнах и Ижевске.

Кто-то готовится к празднику основательно и готов потратить на образ внушительные суммы. Другие экономят, но не хотят уступать одноклассникам в плане наряда. Как за три тысячи рублей превратиться в королеву балла и не отстать от трендов, рассказал стилист Руслан Громов.

Пиджак-оверсайз с мужского плеча

Стилист советует обратить внимание на пиджаки размера оверсайз. Он отметил, что особенно эффектно будет смотреться изделие с мужского плеча, который выпускница может позаимствовать у папы или брата. Его нужно надеть так, чтобы он выглядел не как верхняя одежда, а платье-пиджак с акцентом на талии и плечах.

«Из аксессуаров вам понадобятся пояс или ремень. Также открытые босоножки, желательно с тонкой перемычкой», — посоветовал Руслан Громов.

Под этот образ подойдут любые акцентные крупные серьги и укладка с мокрым эффектом. Про макияж тоже не забываем: красная помада, черные стрелки на веках и выделяем брови. Если вы не любитель ярких губ, стилист рекомендует выбрать матовые оттенки помады или блеска для губ, а глаза подчеркнуть классическими смоки-айс.

Платье футляр и лодочки

Если вы не любительница экспериментов, Громов советует выбрать платье-футляр и классические туфли лодочки. Такой комплект сейчас снова актуален и будет выглядеть уместно. Цвета платья и туфель могут быть любыми, главное, чтобы они сочетали между собой.

«Красные губы и стрелки — это лучшие друзья этого платья», — отметил стилист.

Он также звери, если внимательно и тщательно искать подходящее платье и туфли, образ обойдется вам в три тысячи рублей. В магазинах масс-маркета часто бывают межсезонные распродажи.

Комбинезон

Если вы не любительница платьев и хотите проявить бунтарский характер, обратите внимание на комбинезоны. Руслан Громов напомнил, что сейчас эта вещь в тренде и обходить стороной ее не стоит. Особенно, если вы хотите, чтобы ваш наряд на выпускной вечер обошелся не дороже трех тысяч рублей.

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