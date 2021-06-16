Экс-вокалиста группы «Лесоповал» Руслана Казанцева жестоко избили в Сочи, куда он приехал на гастроли.

Как выяснил 5-tv.ru, артиста избили хозяева частного дома, в котором он остановился вместе с супругой и друзьями. Сейчас Казанцев находится в сочинской городской больнице, где ему диагностировали переломы лицевых костей и кровоизлияние. Прямо с больничной койки он сделал официальное обращение в прокуратуру и Следственный комитет по поводу своего избиения.

«Хочу официально заявить и обратиться в органы прокуратуры и Следственный комитет о том, что на меня произошло нападение в ночь с 13 на 14 число по адресу: Адлерский район, Фермерский переулок, дом шесть „б“. На меня напали, ударили сзади, судя по всему, каким-то предметом либо чем-то зажатым в руке. У меня сломана орбитальная кость, как это правильно называется, перелом челюстно-орбитального комплекса. У меня двойной перелом со смещением», — говорит музыкант на видео в Instagram.

Со слов Казанцева, тяжелые травмы ему нанесли муж и сын хозяйки дома, у которой он снял жилье. Причем она сама якобы и спровоцировала конфликт, когда артист с друзьями отдыхал на балконе дома после концерта.

«Мы стояли на балконе и совершенно спокойно разговаривали по работе, решали вопросы, касаемые следующего концерта, курили и культурно выпивали. Ничего такого, чтобы могло нарушить чей-то покой — криков, пепла — от нас не было. <…> Вдруг откуда ни возьмись появляется хозяйка дома и начинать на повышенных тонах говорить, что мы громко разговариваем, что мы пьяницы, и она нас выгонит», — приводит слова Казанцева «Московский комсомолец».

В ходе конфликта хозяйка дома позвала на подмогу супруга и сына, которые и устроили жестокую расправу над музыкантом. Более того, они оскорбляли и унижали его, называя «артистишкой погорелого театра» и отказываясь вызвать медиков.

Казанцев также рассказал, что в ближайшие дни ему должны сделать операцию, после которой он неделю будет лежать в больнице, а затем в течение двух месяцев восстанавливаться. Естественно, речи ни о какой работе в это время не идет.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в ночь на 6 июня экс-волейболиста «Динамо» Алексея Чанчикова жестоко избили в центре Москвы. В результате спортсмен с множественными переломами костей черепа был срочно доставлен в больницу.