Президент РФ Владимир Путин встретился с американским лидером Джо Байденом в Женеве. Перед началом саммита главы двух государств пожали друг другу руки, затем удалились. Переговоры начались в узком составе.

Саммит Россия — США проходит на исторической вилле La Grange. Ее охраняют 2000 полицейских Женевы и других швейцарских катонов, а также тысяча военнослужащих и других сил безопасности. Сегодня здесь все просчитано до мелочей: событие такой важности требует полной мобилизации. Безопасность обеспечивают не только на земле, но и на воде, и в воздухе.

Организаторы саммита трудились день и ночь, чтобы сделать пространство для переговоров максимально комфортным. Ничто не должно отвлекать политиков от важных дел, а потому здесь не увидишь ни пафосных статуй, ни золотых канделябров с драгоценными камнями, ни прочей атрибутики роскошной жизни. Все скромно, но со вкусом.

Один зал полностью переделан под библиотеку, в которой хранятся около двух тысяч книг. Причем, некоторым из них более 500 лет. Именно здесь Путин и Байден обсудят насущные проблемы. Также на вилле La Grange есть зал, где выставлен длинный стол, — а вдруг понадобится подписать ценные документы?

NEW VIDEO 🚨 A look inside historic La Grange villa in Geneva, where Biden and Putin are meeting for the Summit.



