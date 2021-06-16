Историческое рукопожатие: Путин и Байден перед началом саммита в Женеве — видео
Президенты России и США обсудят сегодня вопросы мировой важности. Речь пойдет не только об украинском кризисе и кибератаках, но и ситуации в мире в целом.
Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин встретился с американским лидером Джо Байденом в Женеве. Перед началом саммита главы двух государств пожали друг другу руки, затем удалились. Переговоры начались в узком составе.
Саммит Россия — США проходит на исторической вилле La Grange. Ее охраняют 2000 полицейских Женевы и других швейцарских катонов, а также тысяча военнослужащих и других сил безопасности. Сегодня здесь все просчитано до мелочей: событие такой важности требует полной мобилизации. Безопасность обеспечивают не только на земле, но и на воде, и в воздухе.
Организаторы саммита трудились день и ночь, чтобы сделать пространство для переговоров максимально комфортным. Ничто не должно отвлекать политиков от важных дел, а потому здесь не увидишь ни пафосных статуй, ни золотых канделябров с драгоценными камнями, ни прочей атрибутики роскошной жизни. Все скромно, но со вкусом.
Один зал полностью переделан под библиотеку, в которой хранятся около двух тысяч книг. Причем, некоторым из них более 500 лет. Именно здесь Путин и Байден обсудят насущные проблемы. Также на вилле La Grange есть зал, где выставлен длинный стол, — а вдруг понадобится подписать ценные документы?
NEW VIDEO 🚨 A look inside historic La Grange villa in Geneva, where Biden and Putin are meeting for the Summit.— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 16, 2021
pic.twitter.com/9bXtmBNt6y
Как сообщал ранее 5-tv.ru, в рамках саммита президенты России и США обсудят немало тем. Речь идет о контроле над вооружениями, о стратегической стабильности, об украинском кризисе и даже о проблемах экологии. Насущных вопросов так много, что встреча может затянуться на четыре-пять, а то и шесть часов.
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