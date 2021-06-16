Видео: Дочь строительного магната за рулем Bentley устроила ДТП с трамваем в центре Москвы

Дочь строительного магната, находясь за рулем Bentley, устроила ДТП с трамваем в центре Москвы. Авария произошла вечером в среду, 16 июня. По информации 5-tv.ru, в момент аварии элитным внедорожником управляла Лимор Хихинашвили.

Согласно предварительной информации и записям с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент ДТП, девушка намеревалась развернуться через трамвайные пути и не заметила приближающийся трамвай. После удара иномарка перекрыла пути в обе стороны движения. В результате аварии никто не пострадал.

Известно, что отцом Лимор Хихинашвили является глава крупной строительной компании «Патеро-Девелопмент» Теймураз Хихинашвили. Именно он построил торговый центр «Времена года» на Кутузовском проспекте. Также Теймураз является совладельцем несколько корпораций.

Сама участница ДТП несколько лет назад вышла замуж за сына владельца сети пиццерий Sbarro. В настоящее время Лимор развивает собственный бизнес.