Фото: Как изменились звезды фильма «ДМБ»?

Фильм «ДМБ» вышел в 2000-м и произвел неожиданный фурор среди зрителей. Снятая на небольшие частные деньги картина не только отбила затраты, но и принесла создателям всероссийскую известность. Сегодня «ДМБ» считается культовой российской комедией. С момента ее выхода на экраны прошел 21 год. 5-tv.ru вспоминает, как сложились судьбы исполнителей главных ролей.

Петр Коршунков — Геннадий «Пуля» Бобков

Кадр фильма «ДМБ», реж. Роман Качанов, 2000 год, «Кинопоиск».

Петр Коршунков сыграл в «ДМБ» главную роль — Геннадия Бобкова, рассказчика истории. Герой попал в армию после того, как проиграл деньги в казино. Для Коршункова эта была дебютная роль. Картина принесла ему известность и любовь зрителей, но дальнейшая судьба артиста сложилась не лучшим образом.

После «ДМБ» Коршунков появлялся в эпизодических ролях. А в 2009-м его обвинили в сбыте наркотиков. За него вступились коллеги по театру, подав ходатайство о смягчении наказания. Сам артист воздерживался от комментариев, считая, что его слова могут только навредить. Петр Коршунков получил два года условно. Его уволили из театра. Актерская карьера пошла под откос — артисту предлагали лишь эпизодические роли. Самой известной его работой за последнее время стала роль инфицированного в нашумевшем сериале «Эпидемия» 2020-го по роману Яны Вагнер «Вонгозеро».

Станислав Дужников — Анатолий «Бомба» Пестемеев

Кадр фильма «ДМБ», реж. Роман Качанов, 2000 год, «Кинопоиск».

Для Станислава Дужникова «ДМБ» был третьим проектом. До этого он исполнял эпизодические роли. В фильме про призывников актер сыграл простого парня Анатолия Пестемеева. Герой постоянно хотел есть, поэтому его прозвали бомбой.

На момент съемок в «ДМБ» Дужников был неизвестным актером. Но сегодня он один из самых востребованных артистов российского кинематографа. Второй по успешности проект у Дужникова — сериал «Воронины», где он сыграл полицейского Леню. Также он появился в фильме-катастрофе «Метро», «Турецком гамбите», «Параграфе 78» и «Рубеже».

Михаил Петровский — Владислав «Штык» Каширский

Кадр фильма «ДМБ», реж. Роман Качанов, 2000 год, «Кинопоиск».

Михаил Петровский на момент работы над «ДМБ» сыграл в нескольких фильмах. В их числе была культовая комедия конца 90-х «Хочу в тюрьму». В «ДМБ» он сыграл студента Владислава Каширского, которого отчислили из вуза за интимную связь с женой декана.

«ДМБ» принесла Петровскому известность, но от участия в продолжении фильма он отказался. Актер появился в третьем сезоне «Каменской», после чего ушел в журналистику, где смог многого добиться. Сегодня Михаил работает автомобильным обозревателем. Наиболее известен как редактор портала Drive.ru.

Алексей Панин — Пыса

Кадр фильма «ДМБ», реж. Роман Качанов, 2000 год, «Кинопоиск».

Для Алексея Панина «ДМБ» стал третьим проектом в фильмографии. До этого он появился в «Ералаше», где вместе с Валерием Гаркалиным сыграл уличных музыкантов. Затем Панин исполнил роль милиционера в драме «Кто, если не мы». Однако настоящую известность актер получил после «ДМБ». В комедии о быту российской армии Алесей сыграл простого парня, который оказался близок многим зрителям.

После «ДМБ» карьера Панина пошла в гору. Но его пьяные дебоши затмевали новые роли. Актер успел разнести свой гостиничный номер, выйти на улицу в женском белье и заявить о своей бисексуальности. Артист по-прежнему работает в кино и дает концерты.

Ольга Прохватыло — Продавщица

Кадр фильма «ДМБ», реж. Роман Качанов, 2000 год, «Кинопоиск».

Для Ольги Прохватыло «ДМБ» — вторая работа в кино. Картина про призывников, где она сыграла томную продавщицу, принесла ей первую волну известности. Затем Прохватыло исполняла эпизодические роли медсестер, продавщиц, проводниц и поварих.

Ольга мечтала о главных ролях, но стала королевой эпизода. Ее коллегами по съемочной площадке были Константин Хабенский, Виктория Исакова и Александр Петров. Летом 2013-го она умерла у себя дома из-за оторвавшегося тромба. Актриса похоронена на Богородском кладбище в городе Электроугли.

Сергей Арцибашев — Николай «Дикий прапор» Казаков

Кадр фильма «ДМБ», реж. Роман Качанов, 2000 год, «Кинопоиск».

Сергей Арцибашев появился в «ДМБ» в статусе звезды. До того как исполнить роль прапорщика Казакова он снялся в «Жестоком романсе» Эльдара Рязанова и «Ширли-Мырли» Владимира Меньшова. В «ДМБ» Сергей Николаевич сыграл деятельного прапорщика Николая Казакова. Активность героя часто приводила к комичным ситуациям, за которые зрители так полюбили «ДМБ».

После сериала Арцибашев продолжил сниматься в кино и сериалах. Среди его последних работ — фильм Никиты Михалкова «12» и драма «Дурак». Сергей Арцибашев умер в 2015-м. Жизнь актера унесла онкология, с которой он боролся с 90-х. Артист похоронен на Ваганьковском кладбище.