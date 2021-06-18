Музыкант Ярослав Сумишевский рассказал, почему он развелся с первой женой Светланой. Шансон-исполнитель признался, что ушел от супруги, потому что встретил другую женщину, об этом он рассказал в эфире канала «Россия-1».

«Влюбился в другую. Это был тяжелый период в жизни. Я не знал, что с собой делать, но потом понял — жизнь одна. Я разлюбил Свету, влюбился в Наташу, вторую жену. Понял, что моя дорога по жизни должна быть с ней. Я написал Свете сообщение, собрал вещи и ушел», — поделился откровениями Сумишевский.

С первой супругой Сумишевский познакомился, будучи совсем молодым. Тогда еще юный Слава учился на первом курсе училища и подрабатывал барменом. Роман со Светланой у будущего музыкального исполнителя развивался стремительно. У пары родилась дочь Ксения, пишет сайт Teleprograma.pro. Тогда Сумишевский решил, что нужно покорять столицу, молодожены переехали в Москву, оставив ребенка на Сахалине у бабушки Ксении.

Отношения Ярослава и Светланы продлились недолго, музыкант влюбился в другую женщину. Мужчина купил бывшей жене квартиру в Москве, чтобы чаще видеться с дочкой, экс-супруги продолжают поддерживать теплые отношения.

В начале года Сумишевский потерял вторую жену — Наталью. Молодая женщина провела несколько дней в коме после ДТП, в которое попала вместе с музыкантом. Ярослав остался один с маленьким сыном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет потерявший вторую жену Сумишевский.