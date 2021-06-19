На борту разбившегося в Кузбассе самолете находились спортсмены-парашютисты

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Алиса Маркова
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В результате авиакатастрофы семь человек, еще 13 получили травмы.

На борту разбившегося в Кузбассе самолете находились спортсмены-парашютисты

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

На борту разбившегося под Кемерово самолете Л-410 находились спортсмены-парашютисты. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника. В результате авиакатастрофы погибли семь человек, еще 13 получили травмы. Трагедия произошла утром в субботу, 19 июня, в Промышленновском муниципальном округе в селе Журавлево в районе аэродрома «Танай». Причины и обстоятельства выясняются.

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