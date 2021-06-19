Список погибших и пострадавших при крушении самолета в Кузбассе

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 011

По предварительным данным, причиной жесткой посадки самолета стал отказ двигателя.

Список погибших и пострадавших при крушении самолета в Кузбассе

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует список погибших и пострадавших при крушении самолета Л-410 в Кемеровской области. Трагедия произошла в субботу, 19 июня.

Погибли:

  1. Новгородцев В. Г.
  2. Рыбальченко А. С.
  3. Данные уточняются
  4. Данные уточняются

Пострадали:

  1. Верещака С. В.
  2. Мирошниченко Г. В.
  3. Франк Т. В.
  4. Фурман А. А.
  5. Афанасьев А. Н.
  6. Чернышов Е.В.
  7. Измалкин А. Ю.
  8. Пономаренко Е.A.
  9. Канаш А.А.
  10. Фрилинг. А. А.
  11. Ковалев С. А.
  12. Степанов Д. C
  13. Барский И. В.
  14. Валюк Д. А.
  15. Исаков Ю. А.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев уже прокомментировал смертельное крушение самолета. Сообщение он опубликовал на своей странице в Instagram.

«В Танае потерпел крушение самолет местного аэродрома с 19 людьми на борту. Это был тренировочный полет. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще четверо в тяжелом состоянии, 11 — средней степени тяжести. Причины случившегося устанавливают. Это страшное горе для близких погибших. Кузбасс скорбит вместе с вами», — написал Цивилев.

Детали трагедии в интервью 5-tv.ru рассказал старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации Антон Кошеляк.

«В 10:17 экипаж воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей, во время захода на посадку произошло столкновение с лесным массивом. На борту воздушного судна, по предварительным данным находились 17 парашютистов и два члена экипажа. Четыре человека погибло, четыре человека находятся в тяжелом состоянии в больнице, и у четырех повреждения различной степени тяжести», — сообщил Антон Кошеляк.

Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие кадры с места крушения самолета Л-410 в Кузбассе. На записи и фото видны тела погибших, которые разбросало на десятки метров. Судя по всему, в момент аварии парашютисты были пристегнуты — их отбросило вместе с креслами.

Специалисты считают, что у самолета мог отказать двигатель. Это и стало причиной трагедии. По данным 5-tv.ru, вероятно, самолет не смог набрать высоту при взлете, начал делать разворот, в результате чего крыло задело землю и самолет перевернулся.

Авиакатастрофа произошла около 6:30 в субботу, 19 июня, в районе аэродрома «Танай» в Промышленновском муниципальном округе Кемеровской области.

Let L 410 «Turbolet» — многоцелевой двухмоторный самолет для внутренних воздушных линий. Разработан конструкторским бюро чехословацкого завода Let Kunovice. Самолет имеет конструктивные особенности, которые позволяют ему совершать взлеты и посадки на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП. В стандартной конфигурации самолет способен перевозить до 19 пассажиров.

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