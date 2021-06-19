Список погибших и пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
По предварительным данным, причиной жесткой посадки самолета стал отказ двигателя.
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует список погибших и пострадавших при крушении самолета Л-410 в Кемеровской области. Трагедия произошла в субботу, 19 июня.
Погибли:
- Новгородцев В. Г.
- Рыбальченко А. С.
- Данные уточняются
- Данные уточняются
Пострадали:
- Верещака С. В.
- Мирошниченко Г. В.
- Франк Т. В.
- Фурман А. А.
- Афанасьев А. Н.
- Чернышов Е.В.
- Измалкин А. Ю.
- Пономаренко Е.A.
- Канаш А.А.
- Фрилинг. А. А.
- Ковалев С. А.
- Степанов Д. C
- Барский И. В.
- Валюк Д. А.
- Исаков Ю. А.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев уже прокомментировал смертельное крушение самолета. Сообщение он опубликовал на своей странице в Instagram.
«В Танае потерпел крушение самолет местного аэродрома с 19 людьми на борту. Это был тренировочный полет. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще четверо в тяжелом состоянии, 11 — средней степени тяжести. Причины случившегося устанавливают. Это страшное горе для близких погибших. Кузбасс скорбит вместе с вами», — написал Цивилев.
Детали трагедии в интервью 5-tv.ru рассказал старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации Антон Кошеляк.
«В 10:17 экипаж воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей, во время захода на посадку произошло столкновение с лесным массивом. На борту воздушного судна, по предварительным данным находились 17 парашютистов и два члена экипажа. Четыре человека погибло, четыре человека находятся в тяжелом состоянии в больнице, и у четырех повреждения различной степени тяжести», — сообщил Антон Кошеляк.
Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие кадры с места крушения самолета Л-410 в Кузбассе. На записи и фото видны тела погибших, которые разбросало на десятки метров. Судя по всему, в момент аварии парашютисты были пристегнуты — их отбросило вместе с креслами.
Специалисты считают, что у самолета мог отказать двигатель. Это и стало причиной трагедии. По данным 5-tv.ru, вероятно, самолет не смог набрать высоту при взлете, начал делать разворот, в результате чего крыло задело землю и самолет перевернулся.
Авиакатастрофа произошла около 6:30 в субботу, 19 июня, в районе аэродрома «Танай» в Промышленновском муниципальном округе Кемеровской области.
Let L 410 «Turbolet» — многоцелевой двухмоторный самолет для внутренних воздушных линий. Разработан конструкторским бюро чехословацкого завода Let Kunovice. Самолет имеет конструктивные особенности, которые позволяют ему совершать взлеты и посадки на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП. В стандартной конфигурации самолет способен перевозить до 19 пассажиров.
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