«Ходили как не в себе»: очевидцы рассказали детали крушения самолета в Кузбассе

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Георгий Иванов
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По словам местных жителей, те, кому удалось выжить, первые минуты не понимали, что произошло.

Фото, видео: 5-tv.ru

Как минимум четыре человека погибли и еще 15 пострадали в результате крушения самолета в Кузбассе. Очевидцы, первыми прибывшими на место трагедии, рассказали в беседе с 5-tv.ru, что перед ними предстало ужасное во всех отношениях зрелище.

«Это страшно было. Первое, что мы увидели, когда приехали — это разрушенный самолет. А парашютисты разбросаны по сторонам. Такое ощущение, что они просто все выпали. Мы сразу подбежали, чтобы оказать помощь тем, кому ее еще можно было оказать», — поделилась местная жительница Надежда Пунева.

По ее словам, те, кому удалось выжить, ходили из стороны в сторону, и плохо понимали, что сейчас произошло и где они теперь находятся.

«Пострадавшие ходили как не в себе, было видно, что они находились в шоковом состоянии. Один из них сильно стонал, было видно, что он в тяжелом состоянии, возможно, позвоночник был сломан. Он кричал, просил скорую», — поделилась очевидица.

В свою очередь в Следственном комитете РФ сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«На место происшествия направлены следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. По предварительным данным, ЧП, повлекшее человеческие жертвы, случилось во время проведения тренировочного полета. Точные причины произошедшего будут установлены в ходе расследования уголовного дела», — пояснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при падении самолета L-410 с группой парашютистов на борту пострадал кузбасский миллионер Тимур Франк. Бизнесмен в настоящее время госпитализирован, о его состоянии пока ничего не известно.

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