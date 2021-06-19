Очевидцы сообщают о хлопках и взрывах в районе Парка Горького в Москве — видео
| Светлана Шевченко Происшествия 1 011
Предварительно, из-за возгорания детонирует что-то на одном из складов.
Фото, видео: Depositphotos / JohanSwanepoel; T.me @mosnow
Очевидцы сообщают о хлопках и взрывах в районе Парка Горького в Москве. Предварительно, из-за возгорания детонирует что-то на одном из складов.
На кадрах видно, что поднимается огромный столб дыма. Информация о произошедшем уточняется.
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