Очевидцы сообщают о хлопках и взрывах в районе Парка Горького в Москве — видео

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Светлана Шевченко
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Предварительно, из-за возгорания детонирует что-то на одном из складов.

Фото, видео: Depositphotos / JohanSwanepoel; T.me @mosnow

Очевидцы сообщают о хлопках и взрывах в районе Парка Горького в Москве. Предварительно, из-за возгорания детонирует что-то на одном из складов.

На кадрах видно, что поднимается огромный столб дыма. Информация о произошедшем уточняется.

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