«Фея-крестная улетела. . .» — умерла толстушка, снимавшаяся в клипах Litlle Big

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Светлана Шевченко
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Полина Соколова снималась в клипах «Give Me Your Money», «Faradenza», «Skibidi (Romantic Edition)» и «Everybody».

«Фея-крестная улетела. . .» — умерла толстушка, снимавшаяся в клипах Litlle Big

Фото: ВКонтакте @littlebigband

Полина Соколова, толстушка их клипов петербургской рейв-группы Litlle Big, умерла, предположительно, от коронавируса. О смерти актрисы сообщили в пресс-службе музыкального коллектива.

«Мы соболезнуем ее близким и скорбим вместе с ними. Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром», — говорится в сообщении.

ВКонтакте @littlebigband

Соколову можно увидеть в клипах на композиции «Give Me Your Money», «Faradenza», «Skibidi (Romantic Edition)» и «Everybody», которое стало ее последней работой в коллективе. Там она сыграла фею-крестную.

Официальной причины смерти актрисы нет, как и даты и места прощания.

Это уже вторая трагедия в коллективе за этот год. Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти бывшей солистки Litlle Big карлицы Анны Кастельянос.

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