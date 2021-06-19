Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 июня

Следующую неделю представителям практически всех представителей зодиакального круга астролог Сергей Седашёв советует быть сдержаннее. На предстоящей неделе возможны перепады в чувственной сфере. Могут быть сильные эмоции и чувства, но недостаточно настойчивости и энергии, чтобы их проявить.

Неделя хороша для неожиданных вдохновляющих идей и построения общих предварительных планов. Параллельно с этим хорошо подвести итоги уходящего периода, систематизировать свои знания и круг контактов, провести ревизию своих прошлых идей и интеллектуальных находок.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит позитивная неделя. Особая активность проявится в интеллектуальной сфере и умственной работе. Вы будете собраны и организованы. Сможете вернуться к недоделанным делам, завершить их и подвести итоги прошедшего периода.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов заканчивается период, связанный с негой, любовью и романтикой. И начинается период, когда в них где-то глубоко внутри будет постепенно накапливаться раздражение и гнев. Предстоящая неделя для вас как бы переходная. Лучше всего заняться укреплением личных отношений, захватить продолжающиеся романтические нотки и продумать поведение в случае будущих конфликтов.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя очень активная. Прежде всего, усиливается ваша умственная активность: мысли, идеи и воспоминания так и лезут в голову. Возможно расширение круга общения. Избегайте только суеты и нервозности, желания схватиться за десять дел сразу — и все будет хорошо.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков продолжается позитивный период, связанный с осознанностью, романтической любовью, гармонией в отношениях с окружающими, удовлетворенностью в эмоциональной сфере. Неделя хороша для того, чтобы осознать свои чувства и желания, проявить их вовне, почувствовать, каково это жить полной грудью.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоит энергичная и активная неделя. У вас необычно большое количество энергии, которая помогает вам делать дела и решать проблемы. Следите только, чтобы переливающаяся через край энергия не приводила к конфликтам с окружающими. Неделя также хороша для подведения итогов, систематизации своих знаний.

Дева — гороскоп на неделю

Девам на предстоящей неделе будет сложно сосредоточиться. Неожиданно всплывающие недоделанные дела, старые планы, прежние обязательства — будут мешать выполнять текущую работу. Также может быть суетливое состояние, как будто вы что-то забыли или куда-то не успеваете. Постарайтесь не планировать слишком многого, все равно не получится выполнить все.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит позитивная неделя. Вы будете собраны, организованы, настойчивы. Неделя хороша для того, чтобы решить дела, которые раньше откладывали, выполнить ранее данные обещания и взятые на себя обязательства. Для личной жизни неделя скорее неудачная.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы в личной жизни будут балансировать на грани между любовной страстью и конфликтами. Порой у вас могут сильные чувства, эмоциональный расцвет. Но иногда могут накатывать раздражение и агрессия. Все это может вылиться, например, в приступы ревности.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам на предстоящей неделе будет по-прежнему сложно договариваться с окружающими. Но начинающийся приток энергии позволит вам действовать и в одиночку. У вас будет больше, чем обычно, сил, уверенности в себе, стремления активно проявляться. Вы сможете многого добиться и увлечь окружающих своим примером.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов по-прежнему сложный период в личной жизни и эмоциональной сфере. Возможны неудовлетворенность или перепады настроения. Может быть ощущение, что ваши чувства как бы застыли, зачерствели. При этом мы нередко начинаем проецировать это на партнера, обвинять его в своем состоянии. Избегайте такого поведения, и сложный период пройдет более гладко.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям на предстоящей неделе будет хорошо заниматься интеллектуальной работой — особенно систематизацией своих прошлых находок, подведением итогов прошедшего периода. С другой стороны, возможны конфликты с окружающими, когда каждому захочется настоять на своем и «победить» оппонента.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит период особой расплывчатости и неясности в умственной сфере. Может быть сложно определиться, чего же ты хочешь, составить планы, начать действовать. Вам будет лучше посвятить время любовным переживаниям, сфере личных отношений, наслаждаться эмоциями или творчеством.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 7 по 13 июня для всех знаков зодиака.