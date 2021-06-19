Кроме сотрудничества с популярным коллективом, Полина Соколова входила в состав шоу толстушек «Красотки Рубенса».

Названа причина смерти толстушки из Little Big

Фото: ВКонтакте @littlebigband

Причиной смерти артистки Полины Соколовой стал коронавирус. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердила PR-менеджер группы Little Big Полина Храмова. О том, как давно и тяжело ли болела актриса, представитель коллектива затруднилась ответить.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Соколова плотно сотрудничала с группой и снялась в нескольких видеоклипах. Последней работой был ремейк популярной песни Everybody, в котором она исполнила роль феи-крестной. Кроме сотрудничества с Little Big, Полина Соколова входила в состав шоу толстушек «Красотки Рубенса».

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