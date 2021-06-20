Рэпер Элджей подтвердил расставание с Ивлеевой новым клипом

Рэпер Элджей подогрел слухи о своем разводе с телеведущей Настей Ивлеевой — исполнитель снял новый клип, в сюжете которого обыгрывается тема расставания с супругой. Об этом говорится в разделах светской хроники в ряде СМИ.

По предварительной информации, рэпер почти закончил работу над роликом, сейчас его команда разослала многим компаниям рекламные предложения, приглашая засветиться в клипе. Однако официальной информации ни от Элджея, ни от Ивлеевой пока не поступало.

Слухи о разладе в звездной паре поползли еще в начале этого года, когда знаменитости стали появляться на публике без обручальных колец и все реже выходили в свет вместе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что близкую подругу Насти Ивлеевой — ее соведущую в проекте «Орел и решка» Юлию Коваль — обвинили в «разрушении чужой семьи».