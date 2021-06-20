Самый страшный запрет на Троицу — как не навлечь на свой дом беду?

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Рита Цветкова
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Многие верующие считают, что нарушивший это правило человек подвергает опасности не только себя, но и близких.

Самый страшный запрет на Троицу — как не навлечь на свой дом беду?

Фото: Depositphotos / Zwiebackesser

В день Святой Троицы, 20 июня, верующие во всей стране празднуют начало лета, расцвета жизни и природных сил, но существуют строгие запреты — вести себя и отмечать важную дату нужно особым образом. Считается, что, нарушив некоторые правила, можно навлечь на свой дом беду.

Троица традиционно выпадает на 50-й день после Пасхи. В давние времена люди верили, что в этот день нельзя купаться — не то русалка защекочет. Сегодня в хвостатых барышень уже почти никто не верит, но некоторые ограничения все же по-прежнему соблюдаются.

Одним из них — самым строгим — является запрет на шумное празднование. Святую Троицу ни в коем случае нельзя чествовать шумно, с громким смехом и алкогольными напитками на столе. 20 июня не должно превратиться в пьяную гулянку, даже если есть и другой повод — день рождения, например. Время нужно провести в покое, умиротворении и молитвах.

Особенно сильными на Троицу станут молитвы к Деве Марии и Святому духу. Если же вместо смиренного обращения к чудотворцам вы предпочтете вечеринку — ангелы-хранители покинут ваш дом. Пострадать, оставшись без защиты, могут все члены семьи, считают верующие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как провести простые и действенные гадания на Троицу.

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