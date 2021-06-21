Принц Уильям не хочет видеть Меган Маркл на открытии памятника принцессе Диане

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Егор Измалкин
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Сама герцогиня до сих пор не подтвердила свой визит в Лондон.

Принц Уильям не хочет видеть Меган Маркл на открытии памятника принцессе Диане

Фото: www.globallookpress / Rota

Принц Уильям дал понять, что не хочет видеть жену своего брата Гарри Меган Маркл на церемонии открытия статуи принцессы Дианы, которая должна состояться 1 июля в честь 60-летия погибшей. Об этом пишет Express.

По информации издания, между Меган и родными принца Уильяма по-прежнему сохраняется серьезное напряжение, поэтому в такой важный для королевской семьи день герцог Кембриджский не хотел бы, чтобы невестка прилетала из США на столь важное мероприятие.

При этом сама Меган Маркл сама до сих пор не подтвердила свой визит в Лондон, так как вместе с месячной дочерью ей будет тяжело перенести перелет. Что касается принца Гарри, то он вероятнее всего прилетит на открытие памятника, чтобы почтить дань памяти матери.

Королевские эксперты уверены, что Кейт Миддлтон — жена Уильяма — тоже не посетит мероприятие.

«Их жены вовсе не обязательно должны быть рядом. Я думаю, Гарри и Уильям будут вдвоем, и все взоры, конечно же, будут прикованы только к ним», — заметила редактор Daily Telegraph Камилла Томини.

Она утверждает, что британцы питают надежду о примирении братьев-принцев, так как для них обоих церемония открытия статуи матери станет чрезвычайно важным моментом.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Чарльз намерен лишить сына принца Гарри и Меган Маркл высшего титула.

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