Привет от ЦРУ: какой «секрет» нашли японцы в подаренных Байденом Путину очках?
Аксессуар разработала фирма Randolph Engineering. Чем она так знаменита?
Фото: www.globallookpress / Al Drago - Pool Via Cnp
Во время саммита в Женеве президент США Джо Байден сделал неожиданный подарок российскому лидеру Владимиру Путину: он вручил элегантные солнцезащитные очки. Глава РФ сердечно поблагодарил коллегу за проявленное внимание. Однако японцы не советовали бы президенту так сильно радоваться: они предупреждают, что эксклюзивный аксессуар может быть «с подвохом».
Читатели издания Jiji Press напоминают, что Байден передал Путину уникальные очки фирмы Randolph Engineering. Компания якобы регулярно выполняет заказы ЦРУ и монтирует в аксессуары разного рода прослушивающие устройства. Какова вероятность, что очки президента РФ «чистые», — не знает никто.
«В тех сериях очков монтируются устройства GPS и микрокамеры. Бывают еще и миниатюрные передающие устройства для службы охраны президента! Говорят, там есть и системы распознавания лиц! В общем, с этими очками нужно быть осторожнее!» — обращаются к Владимиру Путину участливые японцы.
Мало того, что жители Страны восходящего солнца всерьез обеспокоены безопасностью российского лидера, так еще и ищут скрытый подтекст такого «странного» подарка. Кто-то считает, что, передав темные очки, Байден намекнул Путину, что не стоит пристально следить за действиями США. Другие уверены, что так демократ требует от коллеги не мешать противостоянию Америки и Китая.
Впрочем, что на самом деле имел в виду Джо Байден, навсегда останется загадкой.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что еще американский лидер подарил Владимиру Путину на саммите в Женеве.
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