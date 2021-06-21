Привет от ЦРУ: какой «секрет» нашли японцы в подаренных Байденом Путину очках?

|
Виктория Андреева
1 292

Аксессуар разработала фирма Randolph Engineering. Чем она так знаменита?

Привет от ЦРУ: какой «секрет» нашли японцы в подаренных Байденом Путину очках?

Фото: www.globallookpress / Al Drago - Pool Via Cnp

Тема:
Встреча Путина и Байдена в Женеве 2021

Во время саммита в Женеве президент США Джо Байден сделал неожиданный подарок российскому лидеру Владимиру Путину: он вручил элегантные солнцезащитные очки. Глава РФ сердечно поблагодарил коллегу за проявленное внимание. Однако японцы не советовали бы президенту так сильно радоваться: они предупреждают, что эксклюзивный аксессуар может быть «с подвохом».

Читатели издания Jiji Press напоминают, что Байден передал Путину уникальные очки фирмы Randolph Engineering. Компания якобы регулярно выполняет заказы ЦРУ и монтирует в аксессуары разного рода прослушивающие устройства. Какова вероятность, что очки президента РФ «чистые», — не знает никто.

«В тех сериях очков монтируются устройства GPS и микрокамеры. Бывают еще и миниатюрные передающие устройства для службы охраны президента! Говорят, там есть и системы распознавания лиц! В общем, с этими очками нужно быть осторожнее!» — обращаются к Владимиру Путину участливые японцы.

Мало того, что жители Страны восходящего солнца всерьез обеспокоены безопасностью российского лидера, так еще и ищут скрытый подтекст такого «странного» подарка. Кто-то считает, что, передав темные очки, Байден намекнул Путину, что не стоит пристально следить за действиями США. Другие уверены, что так демократ требует от коллеги не мешать противостоянию Америки и Китая.

Впрочем, что на самом деле имел в виду Джо Байден, навсегда останется загадкой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что еще американский лидер подарил Владимиру Путину на саммите в Женеве.

Тема:
Встреча Путина и Байдена в Женеве 2021
20 июн
Не тот сигнал: вернувшийся в США Антонов прокомментировал новые санкции
20 июн
В США готовят новые санкции против связанных с «Северным потоком-2» компаний
20 июн
Пошли навстречу: почему саммит Россия — США в Женеве можно считать эпохальным
18 июн
«Игры в одни ворота не будет»: Лавров о шагах РФ и США после женевского саммита
18 июн
Битва тяжеловесов: британские журналисты сравнили лимузины Путина и Байдена
18 июн
«Приостановление сползания»: экономист оценил итоги встречи Путина и Байдена
18 июн
Президент Швейцарии Пармелен высоко оценил прямоту Путина
17 июн
Жил на грани, боится алкоголя: хиромант раскрыл тайны Байдена, взглянув на его руку
17 июн
«Надо очень внимательно с ним работать»: Путин рассказал о встрече с Байденом
17 июн
«Мы все так делаем»: Путин заступился за пользовавшегося шпаргалками Байдена

Читайте также

+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
72.22
-0.28 85.99
-0.71
«Воды! Умираю!» — Как болеют разные знаки зодиака?

Последние новости

10:21
«Уважаю за целеустремленность» — Валерия трогательно поздравила дочь
10:04
Полвека вместе: Пары, прожившие в браке более 50 лет
10:03
Впервые за 120 лет: В Москве и Петербурге ожидают африканскую жару и температурные рекорды
9:54
Европа плавится от зноя: чем грозит аномальная жара для западных стран
9:51
Тест: Что из биографии Виктора Цоя правда, а что миф?
9:45
Провисели вниз головой: в Саратове экстремальный аттракцион завис в воздухе —видео

Сейчас читают

«Воды! Умираю!» — Как болеют разные знаки зодиака?
Ритуалы на богатство: Как в день летнего солнцестояния привлечь много денег?
Где справедливость? Ирина Безрукова попросила в театре зарплату Бузовой
Очевидец снял первый взрыв на складе пиротехники в Москве с близкого расстояния

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака