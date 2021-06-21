Снег летом и крыша «Эрмитажа»: секреты праздника выпускников «Алые паруса»-2021

И сейчас вчерашние школьники в ожидании главного в стране праздника выпускников — уже в эту пятницу Петербург поднимет «Алые паруса». Грандиозное шоу в этом году станет особенным. Представление развернется даже на крыше «Эрмитажа».

Некоторые секреты представления раскроет Максим Облендер.

Небывалые погодные явления — когда днем плюс тридцать, а белыми ночами Северную столицу засыпает снегом. У Петропавловской крепости лед хрустит под ногами, тяжелые булавы русских воинов крушат шведов. На репетиции номера главного праздника выпускников «Алые паруса» — команда проекта не просто подчиняет себе погоду, она буквально оживляют историю!

Это большая удача, увидеть, как рождается праздник. Пусть и без подробных деталей — ведь сценарий держат в секрете до финальной трансляции. Сперва движения оттачиваются в павильонах, затем долгие репетиции на местности под покровом ночи. Но уже скоро эту загадочную темноту озарят огни тысяч фейерверков!

Шоу с богатейшей историей, корабль под «Алыми парусами» впервые появился белой ночью посреди Невы еще в 1968-м. Позже праздник несколько десятилетий не проводился, но в 2005-м он был возрожден, благодаря Акционерному Банку «РОССИЯ», Правительству города и Пятому каналу. И каждый год команда из двух тысяч человек удивляет чем-то новым.

Главное отличие «Алых парусов» этого года в том, что не все паруса на судне будут алыми. В 2021-м исполняется 30 лет символу России — триколору, так что мы увидим его не только на корме судна. Три паруса на носу будут белым, синим и красным.

Перемещение брига «Россия» в свете тысяч залпов салютов по акватории Невы традиционно сопровождается невероятными по красоте и сложности творческими номерами. Репетиции идут без преувеличения практически весь год. Точно так же тщательно, как выбираются локации для артистов. В этом году, впервые, одной из них станет крыша «Эрмитажа», но будут и другие.

«Петропавловская крепость, которую мы уже не раз показывали в шоу. Флажная башня, которая там стоит, на которой мы собственно будем поднимать триколор, российский флаг, для нас оказалась таким интересным объектом, мы там придумали интересный номер. Стрелка Васильевского острова тоже будет в необычном ракурсе», — делится секретами режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу проекта «Алые паруса» Михаил Колпахчиев.

На концерте на Дворцовой площади — только лучшие и самые популярные артисты. В этом году для выпускников выступят Светлана Лобода, Cream Soda, Ирина Дубцова, Jony, Niletto, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Ваня Дмитриенко.

«Я думаю, что будет очень круто! Эмоции. Просто то, что там будет очень много молодежи, которая придет послушать музыку, мою и других исполнителей — это очень круто!» — признается актер и музыкант Иван Дмитриенко.

Популярная пара музыкантов и ведущих трэвел-шоу Антон Лаврентьев и Алина Астровская, вспоминая свой выпускной, признаются — завидуют выпускникам 2021-го.

«Конечно радость, восторг и вот такое детское исполнение желаний», — говорит музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев.

«Алые паруса» — это событие не только для выпускников, очень много людей ждут «Алые паруса», потому что это очень масштабное шоу, это огромное количество артистов. Это всегда большой праздник, действительно для всей страны», — добавляет телеведущая и певица Алина Астровская.

И каждый из артистов после концерта наверняка составит компанию вчерашним школьникам на Дворцовой набережной. Ведь пропустить феерию с полетами и трюками, залпами фейерверка, уникальными номерами, и, конечно, появление брига «Россия» под «Алыми парусами» просто невозможно!