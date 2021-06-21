Снег летом и крыша «Эрмитажа»: секреты праздника выпускников «Алые паруса»-2021
Но главное отличие этого годы — впервые не все паруса будут алыми.
Фото, видео: 5-tv.ru
И сейчас вчерашние школьники в ожидании главного в стране праздника выпускников — уже в эту пятницу Петербург поднимет «Алые паруса». Грандиозное шоу в этом году станет особенным. Представление развернется даже на крыше «Эрмитажа».
Некоторые секреты представления раскроет Максим Облендер.
Небывалые погодные явления — когда днем плюс тридцать, а белыми ночами Северную столицу засыпает снегом. У Петропавловской крепости лед хрустит под ногами, тяжелые булавы русских воинов крушат шведов. На репетиции номера главного праздника выпускников «Алые паруса» — команда проекта не просто подчиняет себе погоду, она буквально оживляют историю!
Это большая удача, увидеть, как рождается праздник. Пусть и без подробных деталей — ведь сценарий держат в секрете до финальной трансляции. Сперва движения оттачиваются в павильонах, затем долгие репетиции на местности под покровом ночи. Но уже скоро эту загадочную темноту озарят огни тысяч фейерверков!
Шоу с богатейшей историей, корабль под «Алыми парусами» впервые появился белой ночью посреди Невы еще в 1968-м. Позже праздник несколько десятилетий не проводился, но в 2005-м он был возрожден, благодаря Акционерному Банку «РОССИЯ», Правительству города и Пятому каналу. И каждый год команда из двух тысяч человек удивляет чем-то новым.
Главное отличие «Алых парусов» этого года в том, что не все паруса на судне будут алыми. В 2021-м исполняется 30 лет символу России — триколору, так что мы увидим его не только на корме судна. Три паруса на носу будут белым, синим и красным.
Перемещение брига «Россия» в свете тысяч залпов салютов по акватории Невы традиционно сопровождается невероятными по красоте и сложности творческими номерами. Репетиции идут без преувеличения практически весь год. Точно так же тщательно, как выбираются локации для артистов. В этом году, впервые, одной из них станет крыша «Эрмитажа», но будут и другие.
«Петропавловская крепость, которую мы уже не раз показывали в шоу. Флажная башня, которая там стоит, на которой мы собственно будем поднимать триколор, российский флаг, для нас оказалась таким интересным объектом, мы там придумали интересный номер. Стрелка Васильевского острова тоже будет в необычном ракурсе», — делится секретами режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу проекта «Алые паруса» Михаил Колпахчиев.
На концерте на Дворцовой площади — только лучшие и самые популярные артисты. В этом году для выпускников выступят Светлана Лобода, Cream Soda, Ирина Дубцова, Jony, Niletto, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Ваня Дмитриенко.
«Я думаю, что будет очень круто! Эмоции. Просто то, что там будет очень много молодежи, которая придет послушать музыку, мою и других исполнителей — это очень круто!» — признается актер и музыкант Иван Дмитриенко.
Популярная пара музыкантов и ведущих трэвел-шоу Антон Лаврентьев и Алина Астровская, вспоминая свой выпускной, признаются — завидуют выпускникам 2021-го.
«Конечно радость, восторг и вот такое детское исполнение желаний», — говорит музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев.
«Алые паруса» — это событие не только для выпускников, очень много людей ждут «Алые паруса», потому что это очень масштабное шоу, это огромное количество артистов. Это всегда большой праздник, действительно для всей страны», — добавляет телеведущая и певица Алина Астровская.
И каждый из артистов после концерта наверняка составит компанию вчерашним школьникам на Дворцовой набережной. Ведь пропустить феерию с полетами и трюками, залпами фейерверка, уникальными номерами, и, конечно, появление брига «Россия» под «Алыми парусами» просто невозможно!
- 21 июн
- Исключений не будет: кто сможет попасть на «Алые паруса» в 2021 году?
- 20 июн
- В ожидании сказки! Какие сюрпризы ждут зрителей шоу «Алые паруса» в 2021 году
- 19 июн
- Беглов рассказал, кто сможет принять участие в празднике «Алые паруса»
- 16 июн
- Праздник, известный на весь мир: История «Алых парусов» с 1968-го по 2021-й
- 15 июн
- «Алые паруса — 2021»: бриг «Россия» — уникальная 3D-экскурсия
- 15 июн
- Сказочное зрелище: туристы и жители Петербурга увидели репетицию «Алых парусов»
- 13 июн
- «Мы гуляли всю ночь»: «Алые паруса» в воспоминаниях выпускников разных лет
- 11 июн
- «Алые паруса»: Как музыка создает праздник, известный на весь мир
- 10 июн
- Метро в Петербурге в день «Алых парусов» будет работать круглосуточно
- 9 июн
- «Алые паруса» в цифрах: Считаем залпы фейерверков и международные награды
Читайте также
41%
0.98 86.89
0.90
Нашли ошибку?