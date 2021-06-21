Умерла известный режиссер-мультипликатор Светлана Ельчанинова

Сегодня, 21 июня ушла из жизни режиссер-мультипликатор Светлана Ельчанинова. Ей было 47 лет. Она известна многими своими работами, в частности съемками фильмов: «Работа — не волк», «История одного дельца», «Скороговорка», «Пикник» и многими другими.

«Светлана была организатором и участником разных экспериментальных художественных и музыкальных проектов, провела несколько персональных выставок, публиковала сценарии, рассказы и статьи в периодической печати, вела авторскую программу о проблемах молодежи на радиостанции „Ракурс“, автор сборников антинаркотических комиксов», — вспоминают коллегу Союз Кинематографистов России.

Свой профессиональный след она также оставила в проектах, в которых выступала автором и режиссером. Среди них: «Реанимация», сериал «Зверюшки-добрюшки». Светлана — Лауреат многих российских и международных кинофестивалей. Также она несколько лет возглавляла мастерскую режиссуры анимационного кино в филиале института ВГИК — Сергиеве-Посаде. На счету у Ельчаниновой организация Первого кинофестиваля космической анимации.

Коллеги из Союза кинематографистов Росси отмечают, что Светлана останется в их памяти как творческий, талантливый и добрый человек.

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