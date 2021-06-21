«Светятся от счастья»: стал известен пол будущего ребенка Авербуха и Арзамасовой

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух поженились около полугода назад и относительно недавно объявили, что ждут ребенка. Поклонников звездной пары эти новости взбудоражили до невозможности, однако знаменитости не называли пол ребенка.

Однако все тайное рано или поздно становится явным. Друг семьи и коллега Авербуха проговорился в беседе с журналистами и раскрыл правду.

«Илья и Лиза ждут сына! Не скрывают этого от своих, но и не рассказывают особо. Они светятся счастьем. Скоро все поедут в Сочи — там премьера ледового спектакля Авербуха „Анна Каренина“. Будет грандиозное шоу», — приводит его слова сайт KP.RU.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, актриса Елизавета Арзамасова скрывала симптомы токсикоза во время съемок в «Проклятом чиновнике», чтобы издержки беременности не повлияли на рабочий процесс.