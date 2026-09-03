«Вместе победим»: Путин призвал к совместной работе для достижения экономических целей

Путин призвал к совместной работе для достижения экономических целей

Президент России Владимир Путин поделился, что совместная работа помогает достигать результатов в экономике. Такое заявление российский лидер сделал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026)

Глава государства отметил, что форум посвящен экономическому сотрудничеству, а не вопросам конфликта на Украине.

«Но у нас же все-таки не форум посвящен конфликту на Украине, а экономике. И вот наш уважаемый друг, президент Индонезии (Прабово Субианто. — Прим. ред.), выступая, вспомнил русскую пословицу „Один в поле не воин“.Он вкладывал в это чисто такой экономический, я думаю, смысл. Но я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл. Вместе победим», — сказал Путин.

С 1 по 4 сентября 2026 года Владивосток принимает XI Восточный экономический форум. Главная тема этого года — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Она соответствует одному из главных приоритетов новой стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года (с прогнозным периодом до 2036 года) — повышению уровня и качества жизни местных жителей.

Работа над стратегией ведется по поручению президента России Владимира Путина.

В обновленной стратегии выделены пять ключевых направлений: снятие инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, улучшение условий проживания на Дальнем Востоке и климатическая адаптация.

В пленарном заседании вместе с президентом России приняли участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян.

В 2025 году на юбилейном ВЭФ были подписаны соглашения на сумму 6,51 триллиона рублей. Это без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну, отмечал советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ-2025 Антон Кобяков.

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