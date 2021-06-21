«Пережила госпитализацию»: Тодоренко болела коронавирусом весь отдых и день рождения

Известная российская ведущая Регина Тодоренко по окончанию своего отпуска сообщила поклонникам шокирующую новость: оказывается, весь отдых в Турции ей омрачил коронавирус. COVID у звезды «Орла и Решки» подтвердился уже в день рождения, однако это не помешало знаменитости насладиться праздником.

«Счастливый человек, который почти весь отдых болел коронавирусом, пережил госпитализацию, день рождения провел с коронавирусом и сидел в изоляции», — поделилась Тодоренко.

Ведущая выразила благодарность сотрудникам турецкого отеля, которые буквально сделали все, чтобы день рождения звезды запомнился надолго.

«Я плакала, когда меня поздравляли люди, облаченные в скафандры. Что поделать, такие наши реалии! Господи, пусть все будут здоровы!», — пожелала подписчикам Тодоренко.

Instagram @reginatodorenko

Интересно, что буквально на днях муж светской львицы Влад Топалов призывал поклонников активнее вакцинироваться и беречь свое здоровье. Судя по всему, на такие мысли его навеял COVID-19 у супруги.