Принц Гарри и Меган Маркл доказали, что они согласовали имя дочери с королевой

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Карина Исхакова
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Новоиспеченные родители привели доказательства, что они добились разрешение у британской королевы назвать свою дочь Лилибет Дианой.

Принц Гарри и Меган Маркл доказали, что они согласовали имя дочери с королевой

Фото: www.globallookpress.com / Pool

Принц Гарри и Меган Маркл привели доказательства, что они согласовали имя своей неврожденной дочери с Елизаветой . Малышку назвали Лилибет Диана. Претензий ко второму имени, данному в честь покойной матери принца, никого не возникло. А вот имя Лилибет — детское прозвище королевы, вызвало негодование, как у жителей Великобритании, так и у принцессы Беатрис, которая обвинила герцога и герцогине Сассекских, что те «украли» имя ее дочери, которая должна появиться на свет только осенью.

За четыре дня до рождения девочки семейная чета купила доменной имя LilibetDiana.com и зарегистрировали LiliDiana.com, пишет Daily Mail. В случае если Елизавета II не разрешит назвать правнучку своим детским прозвищем, малышку бы назвали — Лили Диана.

«Пара отправила официальное письмо BBC, когда репортер заявил, что герцога и герцогине Сассекские не уведомили королеву, что хотят назвать младшую дочь Лилибет», — пишет британский источник.

Принц Гарри и Меган Маркл воспитывают двоих детей, старший сын королевской четы — Арчи, родился два года. назад Как писал 5-tv.ru герцогиня Сассекская недавно выпустила детскую книгу об отношениях отца с первенцем.

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