Каких мужчин-неудачников стоит избегать женщинам разных знаков зодиака?

Многие женщины, оказываясь в отношениях с неподходящим им мужчиной, не понимают, почему это происходит. Подобрать партнера зачастую мешают эмоции и страсть, которые присутствуют в самом начале отношений. Астрологи считают, что женщине стоит учитывать свой знак зодиака, чтобы избежать романа с неудачниками.

Овен

Это один из самых энергичных знаков. Самый неудачный выбор для женщин-Овнов — это скучные и рациональные мужчины. Они не проявляют инициативы и всегда живут по стандартам. Строить отношения с ними — настоящее испытание.

Телец

Представительницы этого знака зачастую оказываются во власти манипуляторов и тиранов. Дело в том, что они привыкли доверять людям, и идут на уступки. Этим и пользуются мужчины, ставя личные интересы в таких отношениях на первое место.

Близнецы

Близнецы любят активных и остроумных. Этот знак открытый, счастливый и беспечный и совсем не переносит рутины. Поэтому, если в жизни Близнецов появляется слишком скучный мужчина, все становится хуже.

Раки

Женщины-Раки привлекают к себе высокомерных мужчин. Они отличаются внимательностью и заботливостью, но сами оказываются в ситуации, когда партнер не проявляет ответных чувств и учитывают только свои желания.

Лев

Львы отличаются высокомерием и силой, но совсем не умеют разбираться в людях. Рядом с ними можно встретить мужчин, которые любят манипулировать людьми. Женщины этого знака становятся жертвами таких партнеров.

Дева

Девы угождать каждому, и поэтому становятся заложниками партнеров, которые пользуются их добротой. У них можно многое попросить, и они будут уступать, не показывая свои слабые черты характера.

Весы

Весы готовы на все, чтобы любимый человек был счастливым. Этот знак не умеет отказывать, и рядом с ним можно увидеть паразитов, которые используют это ради собственного удобства.

Скорпион

Скорпионы эмоциональны и страстны. Они часто влюбляются в нарциссов, из-за чего и страдают. В итоге получается так, что Скорпионы отдают любовь, а партнеры не ценят это и уважают только себя.

Стрелец

Родившиеся под знаком Стрельца женщины проявляют эгоизм и умеют думать о завтрашнем дне, ценят честность и открытость. Этот знак зодиака не переносит сплетен и интриг, которые отравляют их жизни, но по иронии судьбы рядом с ними зачастую оказываются подлые мужчины.

Козероги

Они всегда внимательно относятся к выбору окружения. А когда Козероги начинают доверять и подпускать к себе людей, то полностью расслабляются. Поэтому их со временем могут обманывать и предавать.

Водолей

Водолей — невинный знак. Такие женщины часто становятся жертвами дебоширов и хулиганов. Самое интересное, что и партнеров они выбирают таких же, а потом удивляются, почему не удается достичь счастья в личной жизни.

Рыбы

Представительницы этого знака эмоциональны и чувствительны. Они понимают, что нужно окружающим и умеют уступать. Из-за своей доброты Рыбы оказываются под влиянием жесткого избранника. Они хотят быть счастливыми, но партнеры просто используют их и заставляют жертвовать собой.

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