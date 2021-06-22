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«Говорят, что заболела»: коллега Долиной отреагировала на слухи о недуге певицы

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Егор Измалкин
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По неподтвержденной пока информации, звезда слегла с коронавирусом.

«Говорят, что заболела»: коллега Долиной отреагировала на слухи о недуге певицы

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Певица Лариса Долина, вероятно, заболела. Официального подтверждения этому нет, но на месте ее работы в Московском государственном институте культуры считают, что исполнительницу сломил недуг.

Вместе с тем, в Telegram-каналах появилась информация, что несколько дней назад звезда почувствовала недомогание и слабость. Коллега Долиной сообщила, что информация о заболевании артистки небезосновательна. 

«Заявления о том, что она заболела, еще нет, но на словах говорят, что она заболела. На госах ее в институте не было, она была в онлайн-формате», — сообщила «Экспресс газете» коллега звезды.

При этом продюсер и бывший муж Долиной Илья Спицын давать комментарий журналистам не стал. Он считает, что здоровье знаменитости — ее личное дело, и в него нечего лезть.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Лариса Долина восхитила поклонников неожиданным образом.

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