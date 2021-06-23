Алые Паруса 2021– прямая трансляция

Перемирие? Принц Уильям с семьей намерен отправиться в США для встречи с Гарри и Меган

|
Рита Цветкова
1 007

По мнению близких к Букингемскому дворцу источников, свидание герцога Кембриджского с принцем Гарри и Меган Маркл будет тайным.

Перемирие? Принц Уильям с семьей намерен отправиться в США для встречи с Гарри и Меган

Фото: www.globallookpress / Andrew Parsons

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон намерены в ближайшее время тайно отправиться в США, где они встретятся со сбежавшими из Букингемского дворца родственниками — принцем Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщил близкий к герцогу и герцогине Кембриджским источник.

По словам информаторов, в поездку Кейт и Уильям возьмут с собой детей, чтобы познакомить их с новорожденной двоюродной сестренкой Лилибет-Дианой. Похоже, кровные узы не разбить ни расстоянием, ни мировыми скандалами, и родные люди хотят наконец примириться.

«Обе пары выразили желание двигаться дальше. Уильям и Кейт хотят встретиться с Лили. Они согласились, что будет честно навестить Гарри и Меган на их территории. Дети герцогов Кембриджских тоже едут. Но не стоит ожидать фанфар, вы не увидите совместных фото монархов на пляже, лепящих замки из песка», — приводит слова источника US Weekly.

Совсем недавно в семье принца Гарри и Меган Маркл появилась вторая наследница Лили, а ее старший брат Арчи стал героем дебютной книги своей мамы. По словам самих герцогов Сассекских, в их доме царит мир и любовь. Чего они не могли сказать о Букингемском дворце.

Как известно, этой весной пара дала интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором прозвучали обвинения монаршей родни в травле и расизме. Маркл даже заявила, что хотела покончить с собой от отчаяния. Не выдержав давления, Сассексы переехали в Штаты. Королевская семья была, мягко говоря, шокирована претензиями. Несмотря на то, что во дворце отмечали — Меган и Гарри всегда любимы и желанны в качестве гостей — с годовщиной свадьбы скандальной пары никто их публично не поздравил.

Ранее 5-tv.ru разбирался, что толкнуло принца Гарри отступиться от родных и пойти на резонансное интервью к Опре.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
72.67
-0.50 86.71
-0.36
Гуляй смело: как отдыхать разным знакам зодиака

Последние новости

22:04
«Абьюзер с комплексами»: подруга Бородиной намекнула на ее проблемы с Омаровым
21:54
Гуляй смело: как отдыхать разным знакам зодиака
21:42
В Петербурге открылся международный военно-морской салон
21:30
Губернаторы проводят лекции со школьниками в необычных местах России
21:18
НАТО, терроризм, гражданские войны: основные темы международной конференции по безопасности
21:06
«Захотите „мирно зайти“, стучите» — Захарова поставила на место британские спецслужбы

Сейчас читают

Молодой или опытный? Как возраст мужчины влияет на отношения с ним
Энергия для созидания: как Клубничная Луна повлияет на все знаки зодиака?
Алкогольный гороскоп: сколько выпивают и как напиваются разные знаки зодиака
Очевидец снял первый взрыв на складе пиротехники в Москве с близкого расстояния

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака