«Человеческая фасолинка»: сын Джона Леннона впервые стал отцом

Сын Джона Леннона Шон впервые стал отцом

Сын музыкантов Джона Леннона и Йоко Оно Шон Леннон впервые стал отцом. У артиста и его возлюбленной — модели и певицы Шарлотты Кемп Мюль — родился сын, которому дали имя Аврелий.

О пополнении в семье Шон Леннон сообщил в социальных сетях. Музыкант опубликовал фотографию и рассказал поклонникам имя новорожденного.

«Шарлотта Кемп Мюль и я создали человеческую фасолинку! Его зовут Аврелий!» — подписал снимок Леннон.

Как сообщил журнал People, Шон Леннон и Шарлотта Кемп Мюль познакомились в 2007 году на музыкальном фестивале Коачелла, после чего между ними начались отношения.

Пара также вместе занималась творчеством. Леннон и Кемп Мюль выступали в составе музыкальной группы The Ghost of a Saber Tooth Tiger.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марк Дэвид Чепмен, осужденный за убийство музыканта Джона Леннона, может получить возможность подать на условно-досрочное освобождение.

Власти Нью-Йорка рассматривают законопроекты, которые могут разрешить некоторым пожизненно осужденным претендовать на пересмотр дела. Один из документов касается заключенных старше 55 лет, отбывших не менее 15 лет наказания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.