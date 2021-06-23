У берегов Крыма сегодня развернулась самая настоящая боевая операция. У мыса Фиолент британский эсминец Дефендер нарушил российскую границу на три километра. На предупреждения не реагировал. В итоге наш пограничный сторожевой корабль вынужден был открыть огонь. Также, российский боевой самолет выполнил предупредительное бомбометание — бросил четыре осколочно-фугасных снаряда по курсу движения нарушителя. В результате эсминец ретировался. В нашем Минобороны назвали действия Британского корабля опасными, и выразили Лондону предупреждение.

«Действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца „Дефендер“ для недопущения подобных инцидентов в будущем», — подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Британского военного атташе вызвали в российское Минобороны. Сотруднику диппредставительства вручили ноту протеста. ЧП прокомментировали и в нашем МИДе.

«Мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию, которая идет вразрез с международным правом и российским законодательством. Также хотела бы сообщить, что в министерство иностранных дел нашей страны будет вызван британский посол», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Позднее она обратила внимание британской стороны на расхождение позиций по инциденту.

«Кто же врет: британское минобороны, британский журналист телеканала BBC или британское посольство в Москве? Ответ есть. На этот раз — британское министерство обороны и британское посольство. Ну не все же британским спецслужбам подставлять BBC. В Лондоне утратили манеры. Хочется посоветовать британским партнерам: в следующий раз захотите „мирно зайти“, стучите», — написала она в Telegram.

Киев уже заявил, что на «Дефендере» проводили совместную тренировку бойцы сил специальных операций Украины, Великобритании и США. В Минобороны Британии поспешили сообщить, что якобы эсминец ничего не нарушал, а предупредительную стрельбу там и вовсе решили не заметить.