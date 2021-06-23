«Россети» назвали причину перебоев с электричеством на севере Петербурга

Причиной отключения электроэнергии в Калининском районе Петербурга стали технические неполадки на подстанции компании ОЭК, не входящей в группу «Россети». Об этом заявили специалисты «Россети Ленэнерго».

Эксперты отметили, что в эти минуты ведутся работы по оперативному переключению потребителей.

«Бригады и диспетчеры компании организуют резервные схемы для скорейшего запитывания потребителей. В районы направлены дизель-генераторные установки», — подчеркнули представители компании.

В петербургском Комитете по транспорту просят жителей пострадавшего района пользоваться автобусами. В связи с отключением электричества трамваи и троллейбусы временно вышли из строя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в северном районе города жаловались на громкий взрыв, исходящий со стороны ТЭЦ ТГК-1. В результате инцидента жители Мурино, Гражданского проспекта и Новой Охты остались без света, интернета, мобильной связи, временно прекратило работу метро, трамваи и троллейбусы также оказались обесточены.