«Не дразни медведя»: в США оценили инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма
Военную провокацию раскритиковали даже союзники Лондона.
Фото: REUTERS / Yoruk Isik
Незаконное пересечение российской границы в акватории Черного моря британским эсминцем «Дефендер» и его поспешное ретирование после предупредительных выстрелов наделали много шума не только в среде пограничных служб. Международная общественность осудила подобные провокации.
Критика на власти Великобритании обрушилась даже со стороны союзников Лондона. Материал телеканала Fox News, посвященный инциденту, собрал множество комментариев, в которых пользователи рекомендовали военным западных стран так опасно не заигрывать с Россией.
«Спорим, британцы драпанули от малейшего намека на русский огонь. Британцы же привыкли воевать до последнего американца»;
«А нечего дразнить медведя. Ничего хорошего из этого не выйдет»;
«Мне вот не кажется, что тыкать в медведя палкой, особенно возле его родной берлоги — хорошая идея»;
«ВМC Великобритании уже не так грозны, как прежде. Они продули свои деньги на мигрантов, которые их ненавидят и не имеют ни малейшего желания ассимилироваться в их культуре», — отреагировали читатели.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские политики оценили нарушение границы британским эсминцем.
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