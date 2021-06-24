«Не дразни медведя»: в США оценили инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма

Незаконное пересечение российской границы в акватории Черного моря британским эсминцем «Дефендер» и его поспешное ретирование после предупредительных выстрелов наделали много шума не только в среде пограничных служб. Международная общественность осудила подобные провокации.

Критика на власти Великобритании обрушилась даже со стороны союзников Лондона. Материал телеканала Fox News, посвященный инциденту, собрал множество комментариев, в которых пользователи рекомендовали военным западных стран так опасно не заигрывать с Россией.

«Спорим, британцы драпанули от малейшего намека на русский огонь. Британцы же привыкли воевать до последнего американца»;

«А нечего дразнить медведя. Ничего хорошего из этого не выйдет»;

«Мне вот не кажется, что тыкать в медведя палкой, особенно возле его родной берлоги — хорошая идея»;

«ВМC Великобритании уже не так грозны, как прежде. Они продули свои деньги на мигрантов, которые их ненавидят и не имеют ни малейшего желания ассимилироваться в их культуре», — отреагировали читатели.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские политики оценили нарушение границы британским эсминцем.