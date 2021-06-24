Алые Паруса 2021– прямая трансляция

«Минус 127 кг»: как Максим Фадеев выглядит после интенсивного похудения

|
Алиса Старжевская
1 063

Преданные фанаты артиста восхитились его невероятным результатом.

Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim

Российский композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев похвастался результатом своего похудения. Артист длительное время страдал от лишнего веса — только в 2018 году он весил почти 200 килограммов. Теперь же весы показали долгожданные две цифры.

«Много воды утекло с тех пор, как я начал худеть. Результат — 127 кг минус», — цитирует URA.RU основатель экс-группы «Серебро» на своей странице в Instagram.

Instagram @fadeevmaxim

К опубликованному посту Максим Фадеев приложил фотографию в полный рост, где можно разглядеть его подтянутое тело. Композитор позировал в излюбленном черном одеянии, которое еще больше стройнит артиста.

Фанаты, восхитившись невероятным результатом, принялись поздравлять Фадеева. Многие из них также признались, что последовали рекомендациям музыканта и сбросили до 20 килограммов.

«Если честно, то именно вы сподвигнули меня заняться собой, и результат за четыре месяца — минус 19,6. Все началось с вашей рекомендации пить с утра 0,6 л горячей воды», — отметила подписчица.

В ответ Максим Фадеев написал «Умница!», похвалив свою преданную фанатку. Кроме того, пользователи сети обратили внимание, что композитор не сбрил бороду — хотя ранее он сообщал, что готов попрощаться с щетиной на лице только после интенсивного похудения.

«Нет! Я еще на пути! Еще 26 килограммов», — возразил продюсер. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, Анна Седокова поправилась в отпуске на восемь килограммов.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
72.33
-0.34 86.33
-0.38
Денежный гороскоп: какие цифры приносят богатство?

Последние новости

22:00
Актера из «Папиных дочек» избили и ограбили в центре Москвы
21:58
Названа вероятная причина крушения вертолета Ми-8 Росгвардии под Петербургом
21:51
По стопам Бузовой: стало известно, когда Анастасия Волочкова выпустит новый трек
21:40
Какие части тела лучше не трогать даже чистыми руками
21:35
Автобус с детьми попал в ДТП в Крыму
21:30
В Роспотребнадзоре отметили рост спроса на вакцину от COVID-19 в регионах РФ

Сейчас читают

Сумасшедший ультрафиолет: Вильфанд заявил о смертельно опасном солнце в России
Век живи: как по внешнему виду определить долгожителя?
Денежный гороскоп: какие цифры приносят богатство?
Очевидец снял первый взрыв на складе пиротехники в Москве с близкого расстояния

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака