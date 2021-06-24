«Минус 127 кг»: как Максим Фадеев выглядит после интенсивного похудения

Российский композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев похвастался результатом своего похудения. Артист длительное время страдал от лишнего веса — только в 2018 году он весил почти 200 килограммов. Теперь же весы показали долгожданные две цифры.

«Много воды утекло с тех пор, как я начал худеть. Результат — 127 кг минус», — цитирует URA.RU основатель экс-группы «Серебро» на своей странице в Instagram.

Instagram @fadeevmaxim

К опубликованному посту Максим Фадеев приложил фотографию в полный рост, где можно разглядеть его подтянутое тело. Композитор позировал в излюбленном черном одеянии, которое еще больше стройнит артиста.

Фанаты, восхитившись невероятным результатом, принялись поздравлять Фадеева. Многие из них также признались, что последовали рекомендациям музыканта и сбросили до 20 килограммов.

«Если честно, то именно вы сподвигнули меня заняться собой, и результат за четыре месяца — минус 19,6. Все началось с вашей рекомендации пить с утра 0,6 л горячей воды», — отметила подписчица.

В ответ Максим Фадеев написал «Умница!», похвалив свою преданную фанатку. Кроме того, пользователи сети обратили внимание, что композитор не сбрил бороду — хотя ранее он сообщал, что готов попрощаться с щетиной на лице только после интенсивного похудения.

«Нет! Я еще на пути! Еще 26 килограммов», — возразил продюсер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Анна Седокова поправилась в отпуске на восемь килограммов.