Алые Паруса 2021– прямая трансляция

Знак ведьмы: какие признаки на теле указывают на магические способности?

|
Алиса Старжевская
2 013

От расположения телесных знаков может зависеть дальнейшая судьба человека.

Знак ведьмы: какие признаки на теле указывают на магические способности?

Фото: Depositphotos / alexkich

Многие люди не придают значения родимым пятнам и другим знакам. Однако, согласно приметам, они могут свидетельствовать об экстрасенсорных способностях человека. При этом многое зависит от расположения «знака ведьмы» на теле человека.

Над верхней губой

Даже небольшие родинки над губой могут загипнотизировать любого. Неожиданно для себя человек, заприметив «ведьминский знак», может совершить необъяснимые поступки. Особое внимание следует обратить на форму «метки» — если она в виде полумесяца, значит, ее обладатель может навести порчу.

На виске

Родимые пятна на виске означают, что у человека хорошо развиты прогностические способности. В связи с этим, перед принятием важного решения, носителю родинки на виске следует прислушаться к своей интуиции и внутреннему голосу.

Над коленом

Непревзойденными магическими способностями обладают люди, у которых «знак дьявола» расположен в области чуть выше колена. Свое будущее они с легкостью могут предвидеть во снах, поскольку Высшие силы посылают им сигналы, нередко свидетельствующие об опасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о семи неочевидных признаках рака кожи.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
72.33
-0.34 86.33
-0.38
Денежный гороскоп: какие цифры приносят богатство?

Последние новости

17:53
Климова показала свои стройные ноги в тапочках за 57 тысяч рублей
17:47
«Ералаш» в Совфеде: замглавы Росгвардии рассмешил Матвиенко и парламент
17:39
«На всю катушку!»: Что звезды пожелали выпускникам и как прошли их выпускные?
17:28
QR-код в Москве: что это такое и на что распространяется
17:20
Синоптики рассказали, когда в Санкт-Петербурге спадет аномальная жара
17:19
Чем МИД пригрозил послу Великобритании за инцидент с эсминцем в Черном море

Сейчас читают

Денежный гороскоп: какие цифры приносят богатство?
Журналист BBC опубликовал видео с борта эсминца «Дефендер» у берегов Крыма
Алкогольный гороскоп: сколько выпивают и как напиваются разные знаки зодиака
Очевидец снял первый взрыв на складе пиротехники в Москве с близкого расстояния

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака