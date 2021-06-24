Алые Паруса 2021– прямая трансляция

«Исключить попадание по Dеfеndеr!» — видео предупредительных выстрелов в Черном море

|
Егор Измалкин
1 145

Центр общественных связей ФСБ обнародовало действия экипажа сторожевого корабля пограничной службы ФСБ во время инцидента с британским эсминцем.

Фото, видео: Центр общественных связей ФСБ

Центр общественных связей ФСБ опубликовало видео инцидента с британским эсминцем Dеfеndеr, который накануне нарушил границы России в Черном море.

По данным вМинобороны РФ, корабль пересек государственную границу РФ в северо-западной части Черного моря. Он вошел в территориальные воды на три километра, в районе крымского мыса Фиолент. Предварительно предупрежденный о применении оружия в случае нарушения границы британский корабль никак не отреагировал.

«Исключить попадание по Dеfеndеr!» — слышна команда за кадром.

Тогда российский пограничный сторожевой корабль выполнил несколько предупредительных выстрелов. Именно они запечатлены на видео.

Затем Су-24М сбросил по курсу движения эсминца сбросил четыре бомбы. Только таким образом, британский корабль удалось вытеснить с российской территории.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналист BBC опубликовал видео с борта эсминца Dеfеndеr у берегов Крыма.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
72.33
-0.34 86.33
-0.38
Денежный гороскоп: какие цифры приносят богатство?

Последние новости

21:03
Три человека погибли при крушении Ми-8 под Петербургом
20:57
Нарушение границы, предупреждение, авиация: видеохроника конфликта в Черном море
20:51
Вертолет Ми-8 рухнул под Петербургом
20:30
«Исключить попадание по Dеfеndеr!» — видео предупредительных выстрелов в Черном море
20:25
«Мой домовой раздосадован»: Максакова рассказала о потусторонних силах в квартире
20:11
«Какой налив»: Муцениеце в мокром бикини показала фанатам пышную грудь

Сейчас читают

Век живи: как по внешнему виду определить долгожителя?
Денежный гороскоп: какие цифры приносят богатство?
Алкогольный гороскоп: сколько выпивают и как напиваются разные знаки зодиака
Очевидец снял первый взрыв на складе пиротехники в Москве с близкого расстояния

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака