«Исключить попадание по Dеfеndеr!» — видео предупредительных выстрелов в Черном море
Центр общественных связей ФСБ обнародовало действия экипажа сторожевого корабля пограничной службы ФСБ во время инцидента с британским эсминцем.
Фото, видео: Центр общественных связей ФСБ
Центр общественных связей ФСБ опубликовало видео инцидента с британским эсминцем Dеfеndеr, который накануне нарушил границы России в Черном море.
По данным вМинобороны РФ, корабль пересек государственную границу РФ в северо-западной части Черного моря. Он вошел в территориальные воды на три километра, в районе крымского мыса Фиолент. Предварительно предупрежденный о применении оружия в случае нарушения границы британский корабль никак не отреагировал.
«Исключить попадание по Dеfеndеr!» — слышна команда за кадром.
Тогда российский пограничный сторожевой корабль выполнил несколько предупредительных выстрелов. Именно они запечатлены на видео.
Затем Су-24М сбросил по курсу движения эсминца сбросил четыре бомбы. Только таким образом, британский корабль удалось вытеснить с российской территории.
Ранее 5-tv.ru писал, что журналист BBC опубликовал видео с борта эсминца Dеfеndеr у берегов Крыма.
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