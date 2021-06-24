Центр общественных связей ФСБ опубликовало видео инцидента с британским эсминцем Dеfеndеr, который накануне нарушил границы России в Черном море.

По данным вМинобороны РФ, корабль пересек государственную границу РФ в северо-западной части Черного моря. Он вошел в территориальные воды на три километра, в районе крымского мыса Фиолент. Предварительно предупрежденный о применении оружия в случае нарушения границы британский корабль никак не отреагировал.

«Исключить попадание по Dеfеndеr!» — слышна команда за кадром.

Тогда российский пограничный сторожевой корабль выполнил несколько предупредительных выстрелов. Именно они запечатлены на видео.

Затем Су-24М сбросил по курсу движения эсминца сбросил четыре бомбы. Только таким образом, британский корабль удалось вытеснить с российской территории.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналист BBC опубликовал видео с борта эсминца Dеfеndеr у берегов Крыма.