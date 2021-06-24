Особая отметина: Какие тайны о человеке и его судьбе могут рассказать родинки

С древних времен родинки, или невусы, на теле считались особыми знаками. По их расположению могли предсказывать судьбу человека. И сейчас эзотерики уверены — у каждой родинки есть свое значение, которое зависит от ее размера и расположения.

Например, если родинка расположена близко к линии волос, то у ее владельца не будет проблем с финансами. Невус на правой брови говорит о возможности заключить спокойный крепкий брак брака, а родинка на левой брови — предсказывает нестабильный, эмоциональный союз.

Родинка на правом виске — особая отметина. Ее лучше не показывать окружающим, потому что она говорит о том, что у владельца есть особый дар предвидения. А вот на левом виске есть невусы только у чувствительных натур.

Родинка в центре лба есть у сильных и энергичных личностей, невусы на левой стороне лба — у людей слабохарактерных, а на правой — у целеустремленных. Также тех, кто обладает мощнейшей интуицией, проведение отметило родинкой в центре лба, над переносицей.

На правой щеке есть родинка у хороших семьянинов, а на левой — у эмоционально нестабильных людей. Люди вспыльчивые, ревнивые, являются владельцами родинок в уголках глаз. А невус прямо под глазом — метка оптимистов.

Родинка под правой грудью — признак целеустремленности и напористости, а под левой грудью родинки носят любвеобильные личности.

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