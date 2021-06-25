🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 июня, растущая Луна находится в знаке Лев. В этот день пора прислушаться к своим желаниям и настроить мысли на положительный лад. В этот день хорошо перестать думать о рабочих вопросах и заниматься домашними рутинным делами, пора посвятить время себе. При этом, не забывайте об окружающих — им может понадобиться ваша помощь, не занимайте денег в долг, любые финансовые вопросы лучше отложить на другой день.

♈ Овен

Овнам давно пора запомнить простую истину, что мысли материальны. От ваших внутренних установок зависит намного больше, чем вам кажется, поэтому настройте мышление на позитивный лад. Вселенная хочет вам помочь, так не мешайте.

Космический совет: не забывайте, что мысли материальны, поэтому настройте мышление на позитивный лад.

♉ Телец

Тельцы, хватит бездействовать, пора покорять новые высоты. Даже если в начале пути вам покажется, что задачи, которые вы ставите перед собой — нереальные, помните, что результат стоит того, чтобы постараться.

Космический совет: пора претворить задуманное в жизнь.

♊ Близнецы

Случаются дни, когда вам кажется, что мир перевернулся с ног на голову, но поверьте это лишь повод взглянуть на ситуацию под другим углом. Помните, что неразрешимых проблем нет, высшие силы всегда укажут вам путь к истине.

Космический совет: верьте, что высшие силы помогут вам разрешить даже самые сложные ситуации.

♋ Рак

Ракам уже давно пора встряхнуться и устроить себе, пусть даже маленькое, но приключение. И поверьте, для этого не нужно лететь на край Земли, достаточно лишь включить свою фантазию.

Космический совет: приготовьтесь к полетам фантазии.