В Британии заявили о готовности королевского флота нанести тяжелый удар по врагу

Крупная флотилия британских ВМС во главе с авианосцем «Королева Елизавета» продолжает проведение операции и маневров в Средиземном море. На борту плавучей самолетной базы размещены восемь истребителей пятого поколения F-35B королевских ВВС и десять истребителей F-35 ВМС США.

Накануне американские самолеты совершили боевой вылет и нанесли удары по позициям террористов в Сирии в регионе.

«Это новая фаза нашего текущего развертывания. На сегодняшний день мы оказали дипломатическое влияние от имени Великобритании посредством серии учений и взаимодействий с нашими партнерами. Теперь мы готовы нанести тяжелый удар морской авиации по общему врагу», — заявил командующий британской оперативной группой адмирал Стив Мурхаус.

Стоит отметить, что эсминец ВМС Великобритании «Дефендер», нарушивший границу РФ, является частью авианосной боевой группы, но был специально направлен в Черное море.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, совместные учения ВМФ России и авиации ВКС РФ начались сегодня на российской базе в Сирии над акваторией Средиземного моря. На авиабазу Хмеймим перебросили с российских аэродромов пару самолетов МиГ-31к.