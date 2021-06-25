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Бытовые приметы: как отпугнуть несчастье и привлечь достаток в дом?

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Алиса Старжевская
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Всего несколько простых поверий моментально защитят от любых бед.

Бытовые приметы: как отпугнуть несчастье и привлечь достаток в дом?

Фото: Depositphotos / CHROMORANGE / Bilderbox

В древности каждый человек соблюдал все бытовые приметы, чтобы защититься от нечистой силы и привлечь материальный достаток. Советуем приобщиться к народной мудрости и последовать следующим правилам.

Треснутое стекло

Согласно приметам, трещина в стекле символизирует отрицательную энергию в доме. Если окно вовремя не заменить, кто-то из членов семьи может сильно пострадать. Не исключены также тяжелые болезни. Треснутое стекло на северной части может предрекать плохие вести со стороны ближайших родственников.

Порванные занавески

Неожиданно порвались или упали занавески? Будьте осторожны — возможен острый конфликт с членами семьи или коллегами. Также велика вероятность появления неприятностей на работе. При обнаружении повреждений стоит немедленно заменить элементы декора, поскольку именно они защищают дом от негативной энергии.

Непокрытый обеденный стол

Стол без скатерти — это удобно и функционально. Однако, по приметам, непокрытая деревянная мебель приводит к безденежью и финансовым проблемам. Даже наши предки знали об этом и хранили под скатертью деньги, чтобы в доме всегда царил достаток.

Оставленная грязная посуда

Если ночью оставить посуду невымытой, можно навлечь на себя беду. При этом последствия будут необратимыми — нарушится спокойная жизнь, среди близких появятся враги, а ссоры и конфликты станут обыденным делом.

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