Президент Южной Кореи призвал КНДР начать переговоры о мире

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 11 0

Обе страны формально находятся в состоянии войны с середины ХХ века.

Обращение президент Южной Кореи к КНДР — что он сказал

Фото: www.globallookpress.com/NEWSIS

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен, выступая на церемонии в честь 81-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японской оккупации, обратился к КНДР с призывом к мирным переговорам. Об этом сообщает агентство BBC.

«Давайте отбросим наше стремление угрожать друг другу и, как прямые участники, начнем дискуссию об окончании этой затянувшейся войны», — сказал глава государства.

На мероприятии он также отметил, что у руководства Южной Кореи нет никаких враждебных намерений по отношению к Пхеньяну. Президент выразил надежду, что возможные переговоры пройдут ради процветания двух стран и послужат началу мирного сосуществования. Об этом заявило издание Yonhap.

«Мы прекрасно осознаем последствия войны на другом конце земного шара для жизни наших граждан. Насколько большей будет цена напряженности и конфликта на нашей земле?» — добавил Ли Чжэ Мен.

КНДР и Южная Корея формально остаются в состоянии войны с середины ХХ века. Корейская война, которая длилась с 1950 по 1953 год, завершилась не мирным договором, а перемирием.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю Дня освобождения заявил о беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
84.54
0.73 97.51
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:04
Президент Южной Кореи призвал КНДР начать переговоры о мире
2:45
Мельникова завоевала четвертую медаль на ЧЕ по спортивной гимнастике
2:19
Новый антирекорд: уровень недовольства Мерцем достиг максимальной отметки
1:53
Страны Персидского залива разочаровались в Трампе
1:25
Токсичные водоросли атаковали балтийское побережье Германии
0:57
«Педагогический провал»: мать Тимати осудили за поздравление сына

Сейчас читают

Какие специалисты будут получать много денег через 5 лет
Семеро подростков заманили мужчину на фальшивое свидание и убили его
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь
Идеальный муж по дате рождения: какие числа выдают надежного семьянина

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео