Свет, посадка, перерывы: как правильно организовать рабочее место школьника дома

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 25 0

Специалисты советуют использовать настольную лампу даже днем, а разминка нужна для восстановления внимания.

Как правильно организовать рабочее место для ребенка дома

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Роспотребнадзор: учебное место ребенка должно находиться у окна

От освещения, посадки за столом и перерывов зависят самочувствие, концентрация внимания и успеваемость ребенка. Об этом говорится в совместных рекомендациях Минпросвещения РФ и Роспотребнадзора по организации домашнего рабочего места школьника.

По словам специалистов, длительное сидение негативно влияет на работоспособность ученика и снижает его память. Чтобы этого избежать, рабочее место должно быть удобным, хорошо освещенным и соответствовать росту ребенка.

Стол следует ставить рядом с окном, сказано в рекомендациях. При этом для правшей свет должен падать слева, для левшей — справа. Настольную лампу необходимо применять даже при занятиях днем. Если школьник работает за компьютером, монитор должен находиться прямо перед глазами на расстоянии 60–70 сантиметров.

Кроме того, родителям нужно обратить внимание на посадку. В документе уточняется, что ребенок должен сидеть ровно, опираясь на спинку стула, ступни — полностью на полу. Расстояние от глаз до книги должно быть равно длине предплечья.

Чтобы избежать переутомления эксперты рекомендуют делать короткие перерывы с зарядкой для глаз или разминкой. Это поможет восстановить внимание и снизить напряжение.

Говоря о мебели, в специалисты добавили, что она должна соответствовать росту ученика. Кроме того, эксперты указали на важность двигательной активности и регулярной смены деятельности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой школьный рюкзак лучше всего приобрести для ребнка.

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