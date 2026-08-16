Количество сбитых на подлете к Москве дронов ВСУ выросло до 89

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 90 0

До этого власти заявили об успешной нейтрализации 38 БПЛА противника.

Атака беспилотников на Москву 15 августа сколько сбили

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Число украинских беспилотников, уничтоженных российскими средствами противовоздушной обороны при попытке атаковать Москву, увеличилось до 89. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник рассказал, что на подлете к городу в течение примерно 40 минут был ликвидирован 51 вражеский дрон. Собянин подчеркнул, что на месте падения обломков беспилотников противника работают специалисты экстренных служб.

До этого глава города заявил о нейтрализации 38 летательных аппаратов ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы. О первом успешном отражении атаки он написал в 03:04.

Боевики киевского режима не оставляют попыток ударить по столице с помощью беспилотников. При этом власти столицы неоднократно говорили, что все действия ВСУ пресекаются либо на дальних подступах, либо на подлете к городу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные поразили склады с военным имуществом ВСУ, которые находились в порту Одесса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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