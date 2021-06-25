Алые Паруса 2021– прямая трансляция

«Даришь людям праздник»: волонтеры рассказали о работе на «Алых парусах»

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Анна Васильева
Эксклюзив 1 064

Десятки парней и девушек в этот вечер следят за тем, чтобы все выпускники были в масках и ничто не могло омрачить их праздник.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Алые паруса

Самый главный праздник российских выпускников вот-вот начнется. В этом году посетить «Алые паруса» смогли только виновники торжества, классные руководители, директора школ и те, без кого этот праздник точно бы не состоялся — волонтеры. Они следят за наличием масок на лицах выпускников, измеряют температуру всем, кто пришел на Дворцовую площадь. А еще они мечтают и радуются вместе с теми, кто только вчера покинул парты.

Среди волонтеров люди разных возрастов. Например, Мария Мельник — ученица десятого класса. В ее жизни еще не было «Алых парусов». Поэтому она мечтает увидеть бриг «Россия» и помочь родному городу.

«Когда ты волонтеришь — это невероятное ощущение. Ты понимаешь, что помогаешь городу, что ты даришь людям радость и это так классно. Жду море позитива, улыбок радости, ну и, конечно, парусник хотелось бы посмотреть», — сказала Мария.

Светлана Соколова — студентка-медик. Она надела красную майку волонтера потому, что верит в чудеса и надеется, что в этот вечер сбудутся мечты всей молодежи Петербурга.

«Конечно сбываются (мечты - Прим.ред), „Алые паруса“ — это самый лучший праздник, поэтому все желания, которые сегодня загадает каждый школьник обязательно сбудется», — отметила Светлана.

А вот волонтер Иван Елохин, вооружившись электрическим термометром, рассказал о своей главной цели на этот вечер.

«Мои задачи — проверить температуру, пропустить всех здоровых, и чтобы было позитивное настроение», — признался Иван.

Напомним, что в этом году из-за пандемии количество зрителей ограничили — на Дворцовую площадь и набережную Невы смогли попасть только петербургские выпускники. Каждый из них прошел контроль температуры и надел маску. Для посторонних вход закрыли. Праздник сделали полностью безопасным. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов записал видеообращение к петербуржцам и гостям Северной столицы, в котором напомнил об условиях пребывания на мероприятии.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. Идея его появления в Ленинграде в конце 1960-х годов была навеяна романтикой и невероятной популярностью фильма «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина.

Корабль с алыми парусами — уникальное украшение праздника. Общая площадь парусов сегодня составляет 900 квадратных метров. Если судно выйдет в открытое море, то ветер сможет разогнать его до 16 узлов или почти 30 километров в час — максимально возможной скорости для данного класса кораблей.

В 2021 году «Алые паруса» стали триумфаторами престижного конкурса Global Eventex Awards — профессионалы называют его «Оскаром» ивент-индустрии. Проект Пятого канала завоевал четыре золотых награды и серебряную.

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