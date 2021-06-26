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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака

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Георгий Иванов
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 июня, убывающая Луна в Козероге способна привлечь финансовые проблемы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 июня, убывающая Луна находится в знаке Козерог. Это не лучшее время для крупных денежных трат и финансовых сделок. Свою энергию лучше всего потратить на прогулки, встречи с друзьями и налаживание контактов с семьей.

♈ Овен

Овны, сейчас в вашей жизни настал один из тех моментов, когда кажется, что дальше стараться не имеет смысла — все и так разрушено. Однако звезды призывают вас не вешать нос и делать то же, что вы делали до этого. Старания обязательно принесут плоды и будут вознаграждены по достоинству.

Космический совет: никогда не опускайте руки.

♉ Телец

Тельцы, все, что вам крайне необходимо — это поверить в себя. «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас», — помните эти строчки? Вас любят за вашу индивидуальность, а не способность приспособиться к любым людям и обстоятельствам.

Космический совет: полюбите себя такими, какие вы есть.

♊ Близнецы

Близнецы, у всех нас есть представление о том, что правильно, а что нет, и когда мы зацикливаемся на этих идеях, не можем проявлять сострадание к другим. Может быть, стоит пересмотреть свои взгляды на мир и научиться входить в положение окружающих?

Космический совет: прежде, чем осуждать, поставьте себя на место другого человека.

♋ Рак

Раки, сегодня вам повезло больше других. Как по волшебству, ваши желания будут стремительно воплощаться в жизнь, а все, что раньше было только в мечтах, окажется вполне реальным. Наслаждайтесь! Вы это заслужили.

Космический совет: получайте удовольствие от жизни и не прекращайте мечтать.

♌ Лев

Иногда мы хотим, чтобы все происходило по ранее намеченному сценарию, однако наша жизнь гораздо сложнее, чем мы себе представляем. Вселенная хочет, чтобы при принятии решений вы руководствовались не умом, а сердцем. Чтобы быть счастливым, достаточно пусть все на самотек.

Космический совет: отпустите ситуацию.

♍ Дева

Девы, пришел момент, когда вам стоит освободиться от предрассудков и убеждений и зажить новой жизнью. Научитесь говорить «да» всем предложениям, которые вам поступают. Не гневайтесь на Вселенную, а поблагодарите ее за то, что имеете. Забудьте слово «переживание» и попробуйте относиться ко всем неурядицам проще.

Космический совет: отпустите все переживания.

♎ Весы

Весы, в погоне за деньгами вы можете пропустить все самое важное. Не ставьте материальные интересы выше духовных. Никакое богатство вам не заменит любовь, заботу, дружбу. Не забывайте находить время на общение с родными и близкими. Они в вас нуждаются.

Космический совет: вспомните о главных жизненных ценностях.

♏ Скорпион

Скорпионы, целительная энергия окружает вас и поможет разрешить все проблемы. Итак, как бы вы ни были обеспокоены, отпустите ситуацию и расслабьтесь. Будьте уверены: со временем все разрешится. А пока насладитесь успокаивающим чаем с ромашкой, наблюдайте закат со звездами и подпевайте своим любимым артистам.

Космический совет: помните, вы находитесь под покровительством звезд. 

♐ Стрелец

Стрельцы, все, о чем вы просили, происходит в вашей жизни в соответствии с законом божественного времени. Скоро вы увидите, как сбываются ваши мечты.  Однако не расслабляйтесь. Обязательно благодарите судьбу за все подарки и прописывайте на бумге дальнейшие цели. 

Космический совет: верьте в невозможное. 

♑ Козерог

Козероги, велика вероятность, что в вашу жизнь постучится новая любовь. Не стоит ее сразу отпугивать. Откройте ваше сердце для новых романтических ощущений и почувствуйте все волшебство лета, которое сейчас в самом разгаре. 

Космический совет: поддайтесь новым чувствам. 

♒ Водолей

Водолеи, вы верите в магов? Кажется, сегодня вы сможете превзойти даже самых опытных из них. Ваша интуиция будет настолько тонкой, что вы сможете предугадать ход всех событий, которые произойдут с вами. Слушайте свое сердце, и все будет хорошо. 

Космический совет: доверьтесь предчувствиям. 

♊ Рыбы

Рыбы, сегодня вам лучше всего  заняться разрешением накопившихся за неделю задач, составлением планов на последующие дни и обсуждением проблем, которые разрушили вашу дружбу с друзьями. Крепитесь. 

Космический совет: пора избавиться от всего, что не дает вам спокойно жить. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал какие цифры приносят богатство каждому из знаков зодиака.

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