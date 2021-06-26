Не слышали выстрелов? Корабли ВМФ России проведут ракетные стрельбы вблизи авианосца Британии

Корабли ВМФ России и самолеты ВКС проведут боевые учения с ракетными стрельбами всего в 30 километрах от британской ударной группировки Великобритании, возглавляемой авианосцем Queen Elizabeth (назван в честь действующей королевы Англии Елизаветы II. — Прим. ред.). Учения запланированы на 26 июня. Об этом сообщается в материалах международной системы уведомлений для авиаперсонала (NOtice To AirMen, NOTAM).

Совместные стрельбы флота и авиации, как предупреждали ранее в Минобороны РФ начались в восточной части Средиземного моря в пятницу. К маневрам привлечены пять кораблей, две субмарины, самолеты-носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» МиГ-31К и сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3. Как сказано в уведомлениях NOTAM, авианосная группа Британии с 1 по 30 июня как раз действует в небольшом районе моря южнее Кипра.

В указанном районе Queen Elizabeth участвовал в операции по борьбе с террористами — об этом писали британские СМИ накануне. Последний вылет с авианосца был совершен 22 июня.

Как известно, 23 июня британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды РФ, проигнорировав предупреждения. После этого по курсу судна был открыт огонь — стрельба и «предупредительное бомбометание». И хотя после запуска четырех осколочно-фугасных бомб корабль англичан спешно ретировался, МИД страны позже отрицал нарушение границ России. Более того, представители Лондона заявляли, что и выстрелов никаких не слышали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что BBC опубликовал видео с борта эсминца Defender у берегов Крыма — оно доказывает, что «проблемы со слухом» у Британии немного преувеличены.